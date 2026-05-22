Apcietina bijušo franču leģiona karavīru un realitātes šovu dalībnieku Dāvidu Krūmiņu
Bijušajam Francijas Ārzemnieku leģiona karavīram Dāvidam Krūmiņam piektdien piemērots apcietinājums.
Izpildot Ģenerālprokuratūras lēmumu par personas izdošanu ārvalstij, Krūmiņš tiks izdots Vācijai.
Iepriekš Krūmiņš starptautiskas operācijas laikā tika aizturēts 2025. gada novembrī. Policija lūdza tiesu viņam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, bet tiesa, ņemot vērā personas raksturojumu un solījumus sadarboties, šo lūgumu noraidīja, līdz ar to Krūmiņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Ģenerālprokuratūra uzdeva Valsts policijai organizēt Krūmiņa nodošanu Vācijas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem. Krūmiņš tika informēts par vietu un laiku, kad un kur notiks nodošana Vācijas likumsargiem. Krūmiņs apstiprinājis šīs informācijas saņemšanu, tomēr noteiktajā laikā un vietā viņš neieradās, norādīja policijā.
Līdz šai nedēļai viņš bijis izsludināts starptautiskā meklēšanā un izvairījies no izdošanas lēmuma. Prokuratūra uzdeva policijai viņu aizturēt.
Presē Krūmiņš dēvēts par vairāku televīzijas šovu dalībnieku un influenceri. Iepriekš sniegtās intervijas, piemēram, portālā "apollo.lv" liecina, ka Krūmiņš savulaik astoņus gadus dienējis Franču Ārzemnieku leģionā un viņš apgalvojis, ka darbojies CPU (tuvās aizsardzības jeb miesassargu vienībā), kas ar laiku plānojusi kļūt par privātu armiju. Kāda šāda apmācību projekta laikā viņš Mjanmā uz 35 dienām esot nokļuvis gūstā.
Pērn novembrī Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās Valsts policija, kā arī Dānijas, Francijas tiesībsargājošās iestādes un Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā tika aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie, tostarp Krūmiņš.
Šī starptautiskā operācija vērsta pret algotņu grupu, kuru bija nolīdzis konkurējošs organizētās noziedzības grupējums ar mērķi nolaupīt albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju. Persona, kuru grasījās nolaupīt, saistīta ar vairāku tonnu marihuānas zādzības organizēšanu vairāku miljonu eiro vērtībā.
Visiem iesaistītajiem bijušas specifiskas zināšanas un nozieguma izdarīšanai paredzēts ekipējums. Nozieguma organizators ir bijušais Franču Ārzemnieku leģiona leģionārs. Vēl divas personas jau iepriekš tika aizturētas Vācijā.
Eiropas Policijas biroja ("Eiropols") mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka akcijas dienā Dānijā, Francijā, Latvijā un Lielbritānijā tika arestētas četras personas, bet pārējās divas, kas 2014. gada oktobrī tika arestētas Vācijā, tiesa jau ir notiesājusi.