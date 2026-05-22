"Auda" pieveic "Liepāju" un nostiprinās virslīgas līderu trijniekā
"Auda" piektdien Rīgā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 14. kārtas noslēdzošajā spēlē ar rezultātu 3:1 (2:0) uzvarēja "Liepāju".
Divus vārtus uzvarētājiem guva Hosue Vergara, kurš ar 12 precīziem sitieniem cenšas atgūt virslīgas labākā vārtu guvēja godu no Oloko Edes, kuram ir par vieniem vārtiem vairāk. Vienus vārtus guva Kaders Konē, bet divas rezultatīvas piespēles atdeva Eduards Dašķevičs. "Liepājai" vārtus guva Fellipe Vieira.
Spēles 21. minūtē pēc Dašķeviča piespēles Vergara soda laukumā saņēma bumbu un pagriezienā to sita vārtos. Tuvojoties puslaika beigām, 41. minūtē pēc Konē piespēles no kreisās puses Vergara no vārtu priekšas panāca 2:0 mājinieku labā.
Otrā puslaika ievadā Deniss Meļņiks ar roku skāra bumbu soda laukumā, un uz "Audas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 54. minūtē realizēja Vieira. 12 minūtes vēlāk pēc Dašķeviča piespēles no labās malas Konē vienā pieskārienā sita bumbu vārtos un panāca 3:1.
"Auda" pēc četru uzvaru sērijas pēdējās divās kārtās ar 1:4 piekāpās "Riga" vienībai un ar 0:3 - RFS.
Liepājnieki pēc zaudējumiem šīm pašām divām līderkomandām ar 4:1 uzvarēja "Ogre United" un ar 2:1 - "Daugavpili".
Pirmā riņķa spēlē "Auda" viesos uzvarēja ar 2:1.
Trešdien "Riga" viesos ar 3:1 pārspēja "Tukums 2000" komandu, bet "Grobiņa" savā laukumā ar 0:2 zaudēja "Super Nova" vienībai. Ceturtdien "Daugavpils" savā laukumā ar 3:1 pieveica ogrēniešus, bet RFS ar 4:0 apspēlēja "Jelgavu".
RFS ir 37 punkti 14 spēlēs, "Riga" komandai - 33 punkti, "Auda" guvusi 28 punktus. Aiz labāko trijnieka 20 punkti ir "Super Nova" futbolistiem, 18 punktus ir sakrājusi "Liepāja", bet 14 punktus - "Daugavpils". "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām ir pa 13 punktiem, 12 punkti ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.