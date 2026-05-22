Kādreiz mīlētais Latvijas izlases treneris tagad kļuvis par varoni Krievijā.
Hokejs
Šodien 16:17
Kādreiz mīlētais Latvijas izlases treneris tagad kļuvis par varoni Krievijā
Bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs, kurš šobrīd vada Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandu Jaroslavļas “Lokomotiv”, kļuvis par varoni Krievijā. Finālsērijā ar 4-2 viņa trenētā komanda pārspēja Kazaņas “Ak Bars”, izcīnot prestižo Gagarina kausu un triumfējot par daudziem kritizēto KHL līgu.
Pēc uzvaras Hārtlijs ģērbtuvē slavēja komandu, teikdams: “Jūs neesat vienkārši komanda, jūs esat ģimene.”
Jau ziņots, ka bijušais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs kļuva par KHL Jaroslavļas "Lokomotiv" galveno treneri. Savulaik šī kanādiešu speciālista vadībā Latvijas izlase pirmo reizi pasaules čempionātos pieveica hokeja dzimtenes Kanādas pārstāvjus.
"Lokomotiv" galvenā trenera amatā Hārtlijs nomainīja Igoru Ņikitinu, kura vadībā viņi izcīnīja Gagarina kausu. 2021. gadā Hārtlijs šo kausu palīdzēja izcīnīt Omskas "Avangard", bet 2022. gadā, kad Krievija sāka asiņaino invāziju Ukrainā, viņš agresorvalsti pameta.