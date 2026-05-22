Joprojām nav ziņu, kas noticis ar dronu, kurš vakar ielidoja Latvijas gaisa telpā
Ceturtdien Latgalē no Baltkrievijas ielidojušais drons atstājis Latvijas gaisa telpu vai nokritis nezināmā vietā, atzina Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Tehniskajās ierīcēs nav izdevies fiksēt nedz objekta izlidošanu no Latvijas gaisa telpas, nedz nokrišanu vai piezemēšanos. Šajā situācijā var tikai pieņemt, ka īstenojies viens no šiem scenārijiem, sprieda NBS.
Uz zemes NBS patlaban neveic drona meklēšanas pasākumus. Ja tomēr iedzīvotāji atrod aizdomīgus priekšmetus, NBS aicina zvanīt 112 un atrastos priekšmetus neaiztikt.
Identisku atbildi NBS šodien sniedza arī par otrdien Latvijas gaisa telpā tehniskajās ierīcēs konstatēto lidojošo objektu, kura dēļ iedzīvotājiem tika izplatīti šūnapraides brīdinājumi daudzos Latgales un Vidzemes novados.
Jau ziņots, ka ceturtdien drons Latvijas gaisa telpā pēdējo reizi ar tehniskiem līdzekļiem konstatēts Krāslavas novadā, un šajā novadā tā pēdas pazudušas. Torīt aktivizētajiem NATO iznīcinātājiem nebija izdevies veikt drona vizuālo identifikāciju.
Lai arī sākotnēji iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus, NBS dienas laikā pieņēma lēmumu neturpināt brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu Latgales novados.
Valsts policija bija reaģējusi gan uz iedzīvotāju, gan no sadarbības partneriem saņemto informāciju saistībā ar dronu, tā tika pārbaudīta, bet nav apstiprinājusies.
Arī trešdien un otrdien vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes otrdienas laikā - ap pusdienas laiku un pievakarē. Nevienā no šiem gadījumiem drons Latvijā netika konstatēts.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.