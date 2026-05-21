Ko darīt gaisa trauksmes laikā muzejā vai teātrī? Kultūras iestādēm būs jāgatavo savi noteikumi
Katrai kultūras iestādei būs jāizstrādā savi iekšējās kārtības noteikumi darbībai gaisa telpas apdraudējuma situācijā, informēja Kultūras ministrijā (KM).
Ministrija izstrādā vadlīnijas kultūras institūcijām rīcībai gaisa telpas apdraudējuma situācijās pēc agrīnās brīdināšanas paziņojuma saņemšanas. Tāpat top arī iekšējie noteikumi kultūrizglītības iestādēm rīcībai pēc agrīnās brīdināšanas paziņojuma saņemšanas. Ar šo informāciju ceturtdienas sēdē iepazīstināti Nacionālās kultūras padomes locekļi un KM padotības institūciju vadība.
Minētās vadlīnijas un iekšējo noteikumu paraugi tiek izstrādāti, ņemot vērā aktuālās diskusijas un vadlīnijas, ko koordinē Krīzes vadības centrs.
Ņemot vērā izstrādātās vadlīnijas, katrai kultūras iestādei un kultūrizglītības institūcijai būs jāizstrādā savi iekšējās kārtības noteikumi darbībai gaisa telpas apdraudējuma situācijās, un ar tiem jāiepazīstina savas mērķauditorijas. Kultūrizglītības iestādēm ar noteikumiem jāiepazīstina gan mācībspēki un skolēni, gan viņu vecāki.
Jau ziņots, ka Nacionālās drošības padome aicinājusi pašvaldību civilās aizsardzības komisijas un atbildīgās dažādu nozaru institūcijas izstrādāt rīcības vadlīnijas gaisa telpas apdraudējuma situācijā.
Padome uzsver dienestu efektīvas civilās un militārās sadarbības regulāru pilnveidi, lai nodrošinātu operatīvu informācijas plūsmu un sabiedrības informētību apdraudējuma gadījumā.