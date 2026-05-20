Lietuvā drona draudu dēļ izsludina sarkano trauksmi Viļņas apriņķī; patvertnēs nogādā augstākās amatpersonas
Lietuvas Bruņotie spēki trešdien izsūtīja iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem.
"Informējam, ka brīdinājuma iemesls ir radara signāls, kam piemīt bezpilota lidaparātiem raksturīgas pazīmes," teikts paziņojumā.
Tika brīdināti Ignalinas, Utenas, Švenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji, un šiem rajoniem tika izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums.
Vēlāk brīdinājums tika izsludināts arī Viļņas apriņķa iedzīvotājiem.
Lietuvas armija vēlāk līdz sarkanajam līmenim paaugstināja brīdinājumu Viļņas apriņķī. "Viļņas apriņķī ir izsludināta sarkanā līmeņa trauksme. Iedzīvotājiem ir jādodas uz patvertni un jāgaida turpmākas norādes līdz trauksmes atcelšanai," paziņoja Lietuvas Bruņotie spēki.
Patvertnēs tika nogādātas Lietuvas augstākās amatpersonas - prezidents Gitans Nausēda, Seima spīkers Jozs Oleks un premjerministre Inga Ruginiene.
Kamēr bija spēkā brīdinājums, bija pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā, kā arī vilcienu satiksme.
Taču pēc nepilnas pusstundas sarkanais brīdinājums Viļņas apriņķī tika atcelts.
Viļņas apriņķis ietver Elektrēnu, Šalčininku rajona, Širvintu rajona, Švenčoņu rajona, Traķu rajona, Ukmerģes rajona, Viļņas pilsētas un Viļņas rajona pasšvaldības.
Bruņotie spēki norādīja, ka NATO Baltijas gaisa patruļas misija tika aktivizēta pēc tam, kad radara signāls tika fiksēts Baltkrievijas teritorijā.
Cilvēki savos tālruņos saņēma ziņojumus, kuros viņi tika aicināti saglabāt mieru un atrast drošu vietu, kur patverties.
Gadījumā, ja tiek pamanīts lidojošs objekts vai atlūzas, iedzīvotāji tiek lūgti zvanīt uz ārkārtas izsaukuma numuru 112 un netuvoties objektam.
Nacionālais krīžu vadības centrs paziņoja, ka šis incidents ir līdzīgs tiem, par kuriem pēdējās dienās ziņots Latvijā un Igaunijā, savukārt brīdinājums ir standarta piesardzības pasākums.
Kā ziņots, Ukrainas bezpilota lidaparāti turpina uzbrukt Krievijai, savukārt Krievijas armija novirza daļu Ukrainas bezpilota lidaparātu no kursa, kas pēdējos mēnešos ir izraisījis to ielidošanu un nokrišanu Baltijas valstu un Somijas gaisa telpā.
Tajā pašā laikā Kremlis ir apsūdzējis Lietuvu, Latviju un Igauniju, ka tās ļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu uzbrukumiem Krievijai. Baltijas valstis noraida šos apgalvojumus kā dezinformācijas kampaņu.