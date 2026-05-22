Trampa bijusī vedekla paziņo baisu diagnozi, kamēr viņas eksvīrs stūrē laulības ostā
ASV prezidenta Donalda Trampa bijusī vedekla un pasaulslavenā golfera Taigera Vudsa tagadējā draudzene Vanesa Trampa paziņojusi baisu vēsti, kas laika ziņā sakritusi ar viņas bijušā vīrs Donalda Trampa juniora otrreizējo stūrēšanu laulības ostā.
Vanesa Trampa paziņojusi, ka viņai ir atklāts krūts vēzis. “Lai gan šī nav ziņa, ko jelkāds būtu gaidījis, es cieši sadarbojos ar savu medicīnas komandu, lai izstrādātu ārstēšanas plānu,” viņa pavēstīja savā “Instagram” kontā. Vienlaikus Trampa lūgusi sabiedrību cienīt viņas privātumu, kamēr viņa koncentrējas uz atveseļošanos.
Viņas sociālo mediju ieraksts saņēma daudzu cilvēku atbalstu, tostarp no Donalda Trampa vecākās meitas Ivankas: “Lūdzu Dievu, lai tev pietiek spēka un tu ātri atveseļojies. Mīlu tevi, mamma.”
48 gadus vecā Vanesa Trampa bija precējusies ar ASV prezidenta vecāko dēlu no 2005. līdz 2018. gadam. 2006. gada intervijā “The New York Times” bijusī modele atklāja, ka ar nākamo vīru viņu iepazīstināja Donalds Tramps. “Es biju tajā modes skatē,” stāstīja Vanesa Trampa. “Donalds Trumps pienāca pie manis ar savu dēlu un teica: “Sveika, es esmu Donalds Tramps. Es gribēju tevi iepazīstināt ar savu dēlu Donaldu Trampu junioru.”” Pāris apprecējās Trampa Floridas rezidencē “Mar-a-Lago”, ģimenē piedzima pieci bērni, no kurām vecākā Kaja Trampa jau kļuvusi par sociālo mediju slavenību un bieži nokļuvusi fotogrāfu objektīvos ar savu slaveno vectēvu.
Amerikas Vēža biedrības dati liecina, ka ASV sievietei ir apmēram 13 procentu varbūtība saslimt ar krūts vēzi, un šai slimībai katru gadu ir apmēram 30% īpatsvars no visiem jauniem sieviešu vēža gadījumiem.
Tikmēr viņas bijušais vīrs Donalds Tramps juniors, kurš pērn decembrī paziņoja par saderināšanos ar 39 gadus veco sabiedrības dāmu Betinu Andersoni, kāzas svinēs šīs nedēļas nogalē Bahamu salās klusā ceremonijā kādā privātā saliņā. Viņa tēvs gan paziņojis, ka dēla kāzās neieradīsies, jo “tas man nav tas labākais laiks” un viņam jānodarbojas ar “visām lietām, tādām kā Irāna un pārējām”. Un vispār, “Šeit es nevaru vinnēt,” paziņoja Tramps. “Ja es ieradīšos, mani noraks, ja neieradīšos, mani noraks “viltus ziņas”, par kurām es, protams, te runāju.”