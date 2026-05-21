Lietuvā var atviegloti nopūsties, gaisa trauksme atcelta
Lietuvas Utenas rajonā, kas atrodas valsts austrumos, atcelta gaisa trauksme, ko ceturtdien izraisīja aizdomas par diviem droniem, paziņoja Nacionālais krīžu vadības centrs.
Plkst. 16.24 izsludinātā gaisa trauksme tika atcelta nepilnu pusotru stundu vēlāk.
NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji atgriežas savā bāzē, paziņoja Lietuvas Bruņotie spēki.
Jau vēstīts, ka ceturtdien Utenas rajonā sākotnēji tika izsludināta augstākā, sarkanā, līmeņa trauksme, kas norāda, ka Lietuvas gaisa telpā lido neidentificēts objekts vai pastāv liela varbūtība, ka tas ielidos un radīs draudus.
Esot spēkā sarkanā līmeņa trauksmei, iedzīvotājiem ieteikts patverties tuvākajā patvertnē vai drošā telpā, rūpēties par saviem tuviniekiem un sekot līdzi oficiālajai informācijai.
Tomēr vēlāk trauksmes līmenis tika pazemināts līdz dzeltenam. Tas paredz, ka iedzīvotājiem nav jāuzturas patvertnē vai citā drošā vietā, taču jābūt gataviem uz tādu doties un jāzina, kur tāda tuvumā atrodas.
Apdraudētajā teritorijā tika apturēta vilcienu kustība, no vilcieniem evakuēti pasažieri.
Sarkanā līmeņa gaisa trauksmes brīdinājums drona dēļ arī trešdien tika izsludināts daļā Lietuvas.
Jau ziņots, ka pēdējā laikā Baltijas valstu gaisa telpā ielido droni, kas bieži vien ir Ukrainas droni, kuri raidīti uz mērķiem Krievijā, bet kuru kursu ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem mainījusi Krievija, pavēršot tos uz Baltijas valstīm.