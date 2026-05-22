Gaisa apdraudējuma gadījumos turpmāk izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus
Sākot ar 23. maiju Nacionālie bruņotie spēki izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamo gaisa apdraudējumu vai par tūlītēju nepieciešamo rīcību.

Turpmāk Nacionālie bruņotie spēki iedzīvotāju apziņošanai izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus: dzeltenais brīdinājums – informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā; oranžais brīdinājums – paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām.

Lai zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā un sagatavotos, iedzīvotājiem ir jāiepazīstas ar drošības padomiem - sargs.lv un 112.lv.

Pieaugot vai mazinoties gaisa apdraudējumam, šūnu apraides ziņas var mainīties – no dzeltenā brīdinājuma uz oranžo brīdinājumu, un no oranžā brīdinājuma uz dzelteno brīdinājumu.

Šūnu apraides sistēma ir viens no valsts agrīnās brīdināšanas instrumentiem, kas ļauj operatīvi informēt iedzīvotājus par drošības riskiem un nepieciešamo rīcību krīzes situācijās.

Dzeltenais brīdinājums

Iespējams apdraudējums gaisa telpā 

Esi gatavs! Nacionālie bruņotie spēki informē, ka ir iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.

Papildu rīcība šobrīd nav nepieciešama. Ja situācija mainīsies, saņemsi šūnu apraides paziņojumu par nepieciešamo rīcību.

Iespējams apdraudējums beidzies

Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies.

Oranžais brīdinājums

Apdraudējums gaisa telpā

Rīkojies! Nacionālie bruņotie spēki informē - Latvijas gaisa telpā ir apdraudējums.

Dodies telpās, ievēro divu sienu principu! Seko oficiālajiem paziņojumiem. Ja pamani zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, netuvojies tam un zvani 112! 

Par apdraudējuma beigām informēsim.

Apdraudējums beidzies

Nacionālie bruņotie spēki informē, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Papildu informācija sekos Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos “Latvijas armija”.

