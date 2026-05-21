"Atņemšu režīmam Latviju!" Rosļikovs publicē draudīgu video
Bijušais Saeimas un Rīgas domes deputāts Alekseja Rosļikovs ("Stabilitātei") piedraudējis atgriezties Latvijā un to atņemt “režīmam”, kā arī atvērt robežu ar Krieviju un Baltkrieviju.
"Es atgriezīšos Baltijā, Latvijā, un jums, cienījamais režīm, atņemšu visu valsti. To atņemšu, lai atdotu ļaudīm. Pievākšu, lai atvērtu robežu un atjaunotu attiecības ar mūsu kaimiņiem [domāta kopš Otrā pasaules kara lielāko asinspirti Eiropā sarīkojusī Krievija un tās tuvākā sabiedrotā Baltkrievija - red.]. Tas, ka jūs man šodien atņēmāt deputāta mandātu, jums neatrisina pilnīgi neko,” paziņoja Rosļikovs. “Priekšā ir lielas ģeopolitiskas pārmaiņas, un ticiet — es atgriežos un atgriežos, lai jūs aizvāktu un atdotu atpakaļ ļaudīm valsti, un tas ir fakts."
Par deputāta pilnvaru anulēšanu nobalsoja 41 deputāts, bet pret bija pieci. Šādu kārtību paredz Pašvaldības domes deputāta statusa likums. Likuma 4. pants nosaka, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, tad viņa pilnvaras var anulēt dome vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
Kā ziņots, iepriekš uz Baltkrieviju aizbēgušais Rosļikovs centās pieslēgties domes sēdēm attālināti, taču dome paziņoja, ka šāda pieslēgšanās apdraud drošību. Ņemot vērā, ka Baltkrievija atzīta par agresorvalsti un Latvija ir pārtraukusi jebkādu starptautisko un ekonomisko sadarbību, attālināta pieslēgšanās no šīs valsts nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ, skaidroja domē.
Pirms tam tika ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu. Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu. Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši “nogriezt viņam galvu”. Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.