Arī Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs priecīgs par Rosļikova parupjo "performanci" Saeimas sēdē

Rosļikovs Saeimas tribīnē paaugstinātā tonī uzdeva retoriskus jautājumus par “sarežģījumiem, kas it kā tikšot izdomāti nākamajiem krievvalodīgajiem”. “Atsevišķi rezervāti, likums, ka krievvalodīgie nevar savu bērnu saukt noteiktā vārdā, jo tas ir krieviskots,” viņš stāstīja. "Mēs esam vairāk! Krievu valoda - mūsu valoda!” viņš izsaucās krieviski, kā arī parādīja rupju žestu. Par to tika pieņemts lēmums viņu izslēgt uz šo sēdi un izraidīt no zāles. Notikušo ar telefonu cītīgi iemūžināja Rosļikova partijas biedre Nataļja Marčenko-Jodko, kas pēc iziešanas no zāles sauca Rosļikovu par “varoni”.