Politika
Šodien 14:30
"Stabilitātei!" kongresā pauž atkārtotu atbalstu Rosļikovam
Politiskās partijas "Stabilitātei!" kongresā biedri pauda atkārtotu atbalstu partijas līderim Aleksejam Rosļikovam, sacīja "Stabilitātei" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Svetlana Čulkova.
Partijas līderis kongresā paziņoja par gatavošanos Saeimas vēlēšanām 2026. gadā un apliecinājis savu gatavību startēt ar pirmo numuru.
Kongresā Rosļikovs uzsvēra, ka partijas stingrā nostāja ir brīva un neatkarīga Latvija. Brīva arī no Eiropas spiedieniem un mēģinājumiem regulēt Latvijas suverēno ekonomiku un iedzīvotāju labklājību.
Tāpat viņš ir pārliecināts, ka nepieciešams atjaunot neatkarīgu un suverēnu politiku, pilnīgi atvērt robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, jo kaimiņvalstu ekonomiskā sadarbība ir svarīgs un būtisks elements Latvijas ekonomiskai nākotnei.
Rosļikovs pārliecināts, ka sankcijas pret Krieviju nestrādā, tās nes tikai zaudējumus un iestājas par Latvijas atteikšanos no tām.