Sākotnēji uz Baltkrieviju aizbēgušais Rosļikovs, iespējams, šajās dienās bijis Vācijā un Itālijā
Sākotnēji uz Baltkrieviju aizbēgušais Rosļikovs, iespējams, šajās dienās bijis Vācijā un Itālijā, šodien izskanēja Rīgas domes sēdē.
Šodien Rīgas dome lemj par Rosļikova deputāta pilnvaru anulēšanu.
Uzdodot jautājumus, deputāts Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ) prasīja, vai domes deputāti drīkst pielsēgteis domes sēdēm no Eiropas Savienības valstīm, piemēram, no Itālijas.
Saņemot apstiprinošu atbildi, Stepaņenko prasīja, kādēļ vakar domes sēdes laikā tika liegta iespēja Rosļikovam pieslēgties domei no Itālijas. Stepaņenko atzina, ka viņš ir komunicējis ar Rosļikovu, kurš esot atradies Itālijā.
Savukārt Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) norādīja, ka, komunicējot ar Rosļikovu, deputāts norādījis, ka atrodas Vācijā.
Kā ziņots, Rīgas apgabaltiesa atstājusi spēkā Rīgas domes deputātam, partijas "Stabilitātei!" bijušajam līderim Aleksejam Rosļikovam piemēroto drošības līdzekli - apcietinājumu, vēsta Latvijas Televīzija.
Rosļikovs patlaban neatrodas apcietinājumā, jo ir aizbēdzis no valsts. Politiķis atklājis, ka viņš uzturas Baltkrievijā, jo Latvijā viņam un ģimenei pastāvot draudi. Prokurors aicināja šādus Rosļikova izteikumus vērtēt kritiski.
Rosļikovs ir izsludināts starptautiskā meklēšanā. Kad atbildīgās iestādes noskaidros viņa atrašanās vietu, tad tiesa lems par kriminālprocesa izskatīšanas atjaunošanu. Iespējams, ka krimināllietu tiesa izskatīs bez viņa klātbūtnes.
Jau vēstīts, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā 9. aprīlī nolēma grozīt Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribēja sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Prokurors paziņoja žurnālistiem, ka par šiem notikumiem iepriekš nebija informēts.
Tiesa februārī bija saņēmusi Rosļikova pieteikumu ar lūgumu ļaut viņam no 8. marta līdz 10. martam izbraukt uz Šveici, lai piedalītos konferencē "Justice pour Tous Internationale". Atļauja tika izsniegta, jo tiesa saņēma apstiprinošus dokumentus no pasākuma rīkotājiem.
Prokurors žurnālistiem norādīja, ka pēc šī izbraukuma Rosļikovs nebija ieradies noteiktajā iestādē, lai paziņotu par atgriešanos.
Marta beigās prokurors guva apstiprinājumu, ka Rosļikovs neatrodas Latvijā, un lūdza tiesai mainīt tiesas sēdes laiku.
Tiesnese atzina, ka Rosļikovs, lūdzot atļauju izbraukt no valsts, sniedza nepatiesu informāciju un pārkāpa piemēroto drošības līdzekļu nosacījumus - neatgriezās Latvijā un nepaziņoja par savas dzīvesvietas maiņu. Viņa neierašanās uz tiesas sēdi atzīstama par neattaisnotu, līdz ar to tiesa nolēma atslēgt Rosļikovu no videokonferences.
Prokurors žurnālistiem norādīja, ka pēc tam, kad Valsts policija sniegs informāciju par meklēšanas rezultātiem, kriminālprocesu būs iespējams atjaunot.
Tāpat prokurors skaidroja, ka likums atļauj izskatīt lietu arī bez Rosļikova piedalīšanās tiesas sēdēs.
Patlaban tiesībsargājošajām iestādēm oficiāli nav zināms, kur atrodas Rosļikovs, un viņš ir izsludināts meklēšanā.