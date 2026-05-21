Lietuvas prezidents Nausēda izsakās par ielidojušajiem droniem
Lietuvas gaisa telpu ceturtdien varētu būt pārkāpuši divi droni, paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
"Saskaņā ar provizoriskiem datiem Lietuvas gaisa telpu, iespējams, ir pārkāpuši divi droni. NATO iznīcinātāji jau ir pacēlušies gaisā un ir gatavi tos iznīcināt," platformā "Facebook" ierakstīja Nausēda.
Jau ziņots, ka Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs ceturtdien izsludinājis brīdinājumu par dronu draudiem Utenas rajonā, valsts austrumos.
Sākumā tika izsludināta sarkanā līmeņa gaisa trauksme, kas norāda, ka Lietuvas gaisa telpā lido neidentificēts objekts vai pastāv liela varbūtība, ka tas ielidos un radīs draudus.
Esot spēkā sarkanā līmeņa trauksmei, iedzīvotājiem ieteikts patverties tuvākajā patvertnē vai drošā telpā, rūpēties par saviem tuviniekiem un sekot līdzi oficiālajai informācijai.
Tomēr vēlāk trauksmes līmenis tika pazemināts līdz dzeltenam. Tas paredz, ka iedzīvotājiem nav jāuzturas patvertnē vai citā drošā vietā, taču jābūt gataviem uz tādu doties un jāzina, kur tāda tuvumā atrodas.
Apdraudētajā teritorijā apturēta vilcienu kustība, no vilcieniem evakuēti pasažieri.
Līdzīgs gaisa trauksmes brīdinājums drona dēļ trešdien tika izsludināts daļā Lietuvas.
Jau ziņots, ka pēdējā laikā Baltijas valstu gaisa telpā ielido droni, kas bieži vien ir Ukrainas droni, kuri raidīti uz mērķiem Krievijā, bet kuru kursu ar elektroniskās karadarbības līdzekļiem mainījusi Krievija, pavēršot tos uz Baltijas valstīm.