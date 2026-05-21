Izraēla izraida visus ārzemniekus, kuri piedalās "Gazas flotilē"
Izraēla deportējusi visus vairāk nekā 430 Gazas flotiles ārzemju aktīvistus, ko Izraēlas karavīri bija aizturējuši 18. maijā starptautiskajos ūdeņos uz rietumiem no Kipras, ceturtdien pavēstīja Izraēlas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Orens Marmoršteins.
Aizturētie aktīvisti Izraēlā tika turēti Kciotas cietumā Negeva tuksnesī netālu no Gazas joslas, pavēstīja juridiskais centrs "Adalah", kas pārstāvēja aktīvistus.
Aktīvistu vidū bija aptuveni 40 valstu pilsoņi, arī Dienvidkorejas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Nīderlandes, Spānijas un Turcijas pilsoņi. Aptuveni 50 kuģu flotile ceļu sāka Turcijā.
Izraēlas Ārlietu ministrijas preses sekretārs ceturtdien paziņoja, ka "visi PR flotiles ārvalstu aktīvisti ir deportēti no Izraēlas". "Izraēla nepieļaus nekādus likumīgās Gazas jūras blokādes pārkāpumus," piebilda ministrijas pārstāvis.
Pirms tam starptautisku skandālu izraidīja Izraēlas nacionālās drošības ministra Itamara Bengvira video sociālajos medijos, kurā parādīta viņa ņirgāšanās par aizturētajiem Gazas flotiles aktīvistiem. Video, kas trešdien tika publicēts platformā "X", Bengvirs ar atbalstītāju grupu vicina Izraēlas karogu un izsmej "Gaza Sumud Flotilla" aktīvistus, kas ir saslēgti roku dzelžos un stāv uz ceļiem Izraēlas ostas pilsētā Ašdodā.
"Laipni lūgti Izraēlā, mēs šeit esam namatēvi," ierakstā sauc Bengvirs. Šis video izraisīja sašutumu daudzās Eiropas valstīs, kuras tradicionāli līdzjūtīgāk izturas pret palestīniešu atbalstītājiem.
Arī Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs distancējās no Bengvira darbībām. "Jūs apzināti nodarījāt kaitējumu mūsu valstij ar šo necienīgo demonstrējumu - un tā nebija pirmā reize," Sārs rakstīja "X", piebilstot, ka Bengvirs "nav Izraēlas seja". Īsi pēc tam Izraēlas Ārlietu ministrija publicēja fotogrāfijas zem virsraksta "Šīs ir mūsu vērtības", kurās parādīts, kā Izraēlas policisti izdala ūdeni aizturētajiem aktīvistiem un runā ar viņiem.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka Bengvira izturēšanās pret aktīvistiem neatspoguļo Izraēlas vērtības un normas. Viņš tomēr uzsvēra, ka Izraēlai ir tiesības "novērst to, ka "Hamas" teroristu atbalstītāju provokatīvās flotiles iebrauktu mūsu teritoriālajos ūdeņos un sasniegtu Gazu". Netanjahu sacīja, ka devis norādījumu attiecīgajām iestādēm iespējami drīz izraidīt šos aktīvistus.