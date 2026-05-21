"Dievs, sargi karali!" Britu radiostacija pēkšņi paziņo, ka miris karalis Čārlzs III
Anglijas dienvidos raidošā radiostacija "Radio Caroline" 19. maijā savā ēterā kļūmes dēļ paziņojusi par Lielbritānijas karaļa Čārlza III nāvi, vēsta britu mediji.
Kā stāsta pārsteigtie radioklausītāji, kārtējā pārraide pēkšņi tikusi pārtraukta, un raidījuma vadītāji drūmā balsī pavēstījuši, ka ierastā programma tiek apturēta saistībā ar karaļa Čārlza III nāvi. Tūlīt pēc tam ēterā atskaņota valsts himna "God Save the King" ("Dievs, sargi karali!"), un radio uz nepilnām 15 minūtēm pilnībā apklusis. Atgriežoties ēterā, jūtami apjukušie raidījuma vadītāji atvainojās par briesmīgo pārpratumu.
Vēlāk radiostacija nāca klajā ar oficiālu paziņojumu, skaidrojot, ka pie vainas bijusi tehniska ķibele: datorprogrammas kļūmes dēļ ticis aktivizēts tā dēvētais "monarha nāves protokols", kāds iepriekš izstrādāts un sagatavots visām Lielbritānijas raidorganizācijām gadījumam, ja karaliskajā ģimenē pēkšņi notiek traģēdija. Atbilstoši šim protokolam pēc paziņojuma un himnas ēterā ir jāiestājas klusumam, kas šoreiz arī palīdzējis tehniķiem attapties, ka pieļauta šausminoša kļūda.
"Mēs vienmēr esam ar lielu godu un prieku translējuši Viņas Majestātes karalienes un tagad – karaļa Ziemassvētku uzrunas, un no sirds ceram to darīt vēl daudzus gadus," situāciju ar humora devu mīkstināt centās radiostacijas vadītājs Pīters Mūrs, apliecinot, ka ar 77 gadus veco britu monarhu viss ir vislabākajā kārtībā.