Brīdina, ka tiek izplatītas viltus ziņas par dronu, kas it kā nokritis uz pasažieru vilciena Rīga - Daugavpils
Valsts policija (VP) ir konstatējusi, ka interneta vidē tiek mērķtiecīgi izplatīta nepatiesa informācija par it kā ukraiņu dronu, kas šonakt nokritis uz pasažieru vilciena Rīga–Daugavpils dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale–Vabole. Kā uzsver likumsargi, šī informācija nav patiesa.
Policija vērš uzmanību, ka 5. maijā ap plkst. 21.00 tika saņemta informācija, ka dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale–Vabole aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons. Pēc šobrīd izmeklēšanas rīcībā esošās informācijas, uzliesmojums izcēlās vilciena motora telpas nodalījumā un tas, visticamāk, ir saistīts ar motora bojājumiem.
Taču precīzi notikušā apstākļi joprojām tiek skaidroti kriminālprocesā. Notikuma vietā visi pasažieri tika evakuēti un cietušo nebija.
Valsts policija vērš uzmanību, ka par šādu mērķtiecīgu nepatiesu un kaitniecisku ziņu izplatīšanu, apzināti veicot provokāciju, kas sēj bailes sabiedrībā, var iestāties kriminālatbildība atbilstoši Krimināllikuma 231. panta pirmajai daļai par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu jeb huligānismu.
Likumsargi aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt internetā pieejamo informāciju un uzticēties tikai oficiālajiem informācijas avotiem – valsts iestāžu tīmekļvietnēm un oficiālajiem sociālo mediju kontiem.