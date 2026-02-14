Laimdota Straujuma: mēs nevaram būt zemas pievienotās vērtības ekonomika
Latvijas nākotne nav iedomājama kā zemas pievienotās vērtības ekonomika, jo mūsu vienīgā iespēja ir kļūt gudrākiem un mērķtiecīgi attīstīt augstās tehnoloģijas, intervijā ciklam “Latvija 2035” uzsver bijusī Ministru prezidente Laimdota Straujuma.
Viņa norāda, ka 90. gadu vīzijas par Latviju kā “tiltu starp Austrumiem un Rietumiem” vai “banku paradīzi” ir sevi izsmēlušas un izrādījušās kļūdainas, tāpēc tagad ir laiks mērķtiecīgi investēt jomās, kurās strādā pasaules līmeņa Latvijas zinātnieki. “Mēs nevaram kļūt ģeogrāfiski lielāki, bet mēs varam kļūt gudrāki,” uzsver Straujuma.
Izglītība kā ekonomikas dzinējspēks
Bijusī premjere pauž piesardzīgu optimismu par izglītības sistēmas reformām, īpaši izceļot pāreju uz institucionālo finansējumu augstskolās, kas ļaus operatīvāk pielāgot studiju programmas tirgus prasībām. “Tas palīdzēs mazināt birokrātisko slogu, kura dēļ jaunu programmu saskaņošana mēdz ilgt gadiem. Augstskolas jau tagad redz jaunas studiju iespējas, un valsts pārvaldei ir jānoņem šķēršļi, lai zināšanas ātrāk pārvērstos reālos ekonomiskos sasniegumos.”
Birokrātija un bailes no atbildības
Kā vienu no lielākajiem šķēršļiem attīstībai viņa min pārlieku birokrātiju, kas bieži vien barojas no pašas sabiedrības bailēm uzņemties atbildību. “Ierēdniecība un iestāžu vadītāji mēdz pieprasīt jaunus regulējumus katrai dzīves situācijai tā vietā, lai pieņemtu drosmīgus lēmumus paši. Tiklīdz mums parādās kāda problēma, mēs nevis uzņemamies atbildību, bet prasām rakstisku regulējumu.”
Noskaties video un uzzini Laimdotas Straujumas viedokli, kāpēc Lietuvas rūpniecības izrāviens ir bijis straujāks un ko Latvija var mācīties no kaimiņu enerģētiskās neatkarības politikas. Viņa dalās atmiņās par savu vizīti Vašingtonā pie Džo Baidena, skaidrojot NATO 5. panta nozīmi un Rietumu mainīgo attieksmi pret drošības riskiem Baltijā.
Runājām arī par demogrāfijas filozofiju, meklējot atbildes, kāpēc ar pabalstiem vien nepietiek un kā jaunajai paaudzei veiksmīgi apvienot karjeru ar ģimenes dzīvi. Pievērsāmies tādiem jautājumiem kā valsts uzņēmumu kotēšana biržā, lai beidzot iekustinātu Latvijas naudu, kas šobrīd ekonomiski nestrādā.
