Mazā pērtiķēna Panča stāsts, kas aizkustināja miljonus, piedzīvo jaunu pavērsienu
Japānas zoodārzs vēsta par iepriecinošu pavērsienu visā pasaulē slavenā pērtiķēna Panča stāstā.
Pamestais makaku mazulis Pančs, kurš mierinājumu atrada plīša rotaļlietā pēc tam, kad viņu atraidīja māte un citi pērtiķi, tagad, šķiet, sāk no savas mīļās rotaļlietas ataugt.
Attēli, kuros Pančs velk sev līdzi par viņu pašu lielāku rotaļlietu, pievērsa uzmanību zoodārza iemītniekiem netālu no Tokijas. Kad citi pērtiķi mazuli atgrūda, Pančs steidzās atpakaļ pie rotaļu orangutana un apskāva to, meklējot mierinājumu. Taču tagad viņš rotaļlietu izmanto aizvien mazāk.
Nesen Pančs redzēts rāpjoties uz cita pērtiķa muguras, sēžot kopā ar pieaugušajiem un reizēm saņemot kopšanu vai apskāvienus.
“Bija labi redzēt, ka viņš aug, un tas mani nomierina,” sacīja 61 gadu vecā Panča atbalstītāja Sanae Izumi no Osakas, kura ieradās zoodārzā, jo bija noraizējusies par mazo pērtiķēnu.
Panča stāsts sākās brīdī, kad sociālajos tīklos parādījās video no “Ichikawa City Zoo” netālu no Tokijas. Tajos redzams, kā mazais pērtiķēns pēc iepazīstināšanas ar baru paliek viens — ignorēts un apjucis. Situāciju vēl sāpīgāku padarīja fakts, ka arī viņa māte pēc dzimšanas viņu nepieņēma.
Par Panča mierinājumu kļuva plīša orangutans — rotaļlieta, ko zoodārza darbinieki izvēlējās apzināti. Tās garās rokas bija viegli satveramas, bet līdzība ar pērtiķi palīdzēja mazulim justies drošāk. Video, kuros Pančs cieši apskauj rotaļlietu un velk to sev līdzi, ātri vien kļuva par interneta sensāciju.
“Mūsu svarīgākais uzdevums ir palīdzēt Pančam apgūt pērtiķu sabiedrības noteikumus un tikt pieņemtam kā tās loceklim,” sacīja 24 gadus vecais zoodārza kopējs Kosuke Kano.
Pēc tam, kad pagājušajā mēnesī internetā parādījās attēli ar Panču un viņa rotaļlietu, viņš kļuva tik populārs, ka zoodārzam nācās ieviest noteikumus, lai apmeklētāji būtu klusi un skatīšanās laiks tiktu ierobežots līdz 10 minūtēm, tādējādi mazinot stresu pārējiem vairāk nekā 50 pērtiķiem.
Tas, ka Pančs tagad lielāko daļu laika no rotaļlietas atsakās, ir laba zīme. “Kad viņš ataug no plīša rotaļlietas, tas veicina viņa patstāvību, un tieši uz to mēs ceram,” sacīja zoodārza direktors Šigekazu Mizushina.
Pančs joprojām katru nakti guļ kopā ar savu rotaļlietu, taču Mizushina norādīja, ka nākamais, ko kopēji vēlas redzēt, ir Pančs, kas guļ cieši saspiedies kopā ar citiem pērtiķiem.