Krastenbergs un Mamčics izceļas ar punktiem Čehijas ekstralīgā
Latvijas hokejisti Renārs Krastenbergs un Roberts Mamčics piektdien Čehijas ekstralīgas mačos izcēlās ar precīziem metieniem.
Mamčica un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Varu "Energie", kurai nevar palīdzēt Jānis Jaks, viesos ar 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā guva panākumu pār Tršinecas "Ocelarzi".
Mamčics asistēja viesu pirmajā vārtu guvumā, kad pēc viņa un komandas biedra piespēlēm Karlovi Varu vienību mazākumā vadībā izvirzīja Jakubs Mināriks. Latvijas aizsargs šajā mačā uz ledus bija teju 21 minūti un izcēlās statistikā ar diviem bloķētiem metieniem, tiekot pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Pēcspēles metienu sērijā vienīgais precīzais metiens padevās Eglem, atnesot "Energie" panākumu.
Citā mačā Krastenberga pārstāvētā "Olomouc" izbraukumā ar 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) zaudēja Brno "Kometa".
Latvijas uzbrucējs tika pie rezultatīvas piespēles viesu otrajos vārtos, kad pirmās trešdaļas izskaņā pēc viņa piespēles 2:1 panāca Petrs Frīdrihs. Latvietis šajā mačā uz ledus bija 20 minūtes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +3.
Vēl Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygrzi" izbraukumā ar 3:4 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Česke Budejovices "Motor", Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" viesos ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Pardubices "Dynamo", Plzeņas "Škoda" ar Kristiānu Rubīnu sastāvā mājās ar 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) uzvarēja Vītkovices "Ridera", bet Markusa Komula pārstāvētā Litvīnovas "Verva" izbraukumā ar 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) piekāpās Kladno "Rytiri".
No latviešu komandām turnīra tabulā visaugstāk ir Plzeņas vienība, kas ir turnīra vicelīdere.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.