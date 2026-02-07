VIDEO. Andris Bērziņš: Latvijas valstī uzņēmēji jūtas kā laupītāji
Diskusiju cikla “Latvija 2035” intervijā bijušais Valsts prezidents Andris Bērziņš asi kritizē Latvijas birokrātisko aparātu, uzsverot, ka valsts ir pārsātināta ar liekām sistēmām, kas kavē attīstību.
Viņš uzskata, ka pašreizējā situācija, kad pasaulē uz vienu latvieti ir tūkstotis ķīniešu ar gudrām galvām, pieprasa daudz efektīvāku pārvaldi, taču tā vietā Latvija ir izveidota par valsti ar sistēmām, caur kurām praktiski nevar tikt uz priekšu. “Mēs esam valsts, kas iesākusi dzīvot uz projektiem, nevis uz biznesu. Pamatā mērķis ir atrast projektu, paņemt līdzekļus, bet rezultāts paliek sekundārs,” Bērziņš saka.
Uzņēmēji nav laupītāji
Īpaši skarbs eksprezidents ir pret norisēm finanšu sektorā, norādot, ka tā saucamais kapitālais remonts un naudas atmazgāšanas apkarošanas likums ir bijis stulbums, ko radījuši cilvēki, kuri nesaprot ekonomikas struktūru. “Latvija ir centusies radīt pasaulē stingrāko likumdošanu, taču tā nav simetriska pret reālo situāciju un nogalina cilvēku savstarpējo uzticību, liekot uzņēmējiem nemitīgi pierādīt, ka viņi nav laupītāji.” Bērziņš atzīst, ka šāda pieeja ir novedusi pie ekonomiskas “pašnokaušanās”. “Tad kad es biju Valmieras rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs, es varēju gandrīz katru dienu pārrunāt ar konkrētiem cilvēkiem, kas notiek rūpniecībā, kas lauksaimniecībā, un tas man deva labu ieskatu realitātē. Tagad ir sajūta, ka vara dara vienu, bizness – citu, un pa vidu cilvēciņi ne šur, ne tur.”
Ir jāmaina politiskā un birokrātiskā sistēma
Nākotnes perspektīvā Bērziņš saredz nepieciešamību pēc sistēmas radikālas maiņas, jo birokrātijas samazināšana parasti skar tikai sētniekus vai apkopējus, nevis reālo pārvaldes slogu. Viņš aicina pārskatīt visu sistēmu, no Satversmes līdz pat partiju skaitam, uzsverot, ka vairāk nekā 50 partiju pastāvēšana ir neiespējama vide saprātīgiem lēmumiem. Eksprezidents uzskata, ka Latvijai jāatrod loģisks pārvaldības modelis, kas balstītos uz izglītību un spēju iekarot pasauli ar galvu, jo pasaule pēc 20 gadiem būs pavisam cita un mums ir jārīkojas nekavējoši.
