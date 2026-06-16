Sāpīgs trieciens: īsi pirms Pasaules kausa pirmās spēles Anglijas izlase zaudē svarīgu spēlētāju
Anglijas futbola izlases aizsarga Tino Livramento ikru traumas dēļ viņa vietā startam Pasaules kausā iekļauts Trevo Čaloba.
23 gadus vecais Anglijas premjerlīgas kluba Ņūkāslas "United" labās malas aizsargs traumu svētdien guva treniņa laikā komandas bāzē Kanzassitijā.
26 gadus vecais Londonas "Chelsea" centra aizsargs Čaloba, kura kontā ir tikai viena izlases spēle, nepievienosies komandai līdz trešdienas spēlei Ārlingtonā.
"Čaloba ir iekļauts Anglijas izlases 26 spēlētāju sastāvā startam Pasaules kausā, jo trauma diemžēl piespieda atsaukt Livramento dalību," teikts Anglijas komandas paziņojumā.
"Pašlaik tiek veikti pasākumi, lai "Chelsea" aizsargs varētu doties uz komandas bāzes nometni Kanzassitijā. Savukārt pārējā komanda trešdien dosies uz Dalasu, kur pirmajā grupas spēlē tiksies ar Horvātiju," teikts paziņojumā.
"Pirmdien veiktā atkārtotā izmeklēšana un medicīniskā novērtēšana diemžēl apstiprināja, ka viņš Anglijas izlasē turnīrā nevarēs piedalīties," skaidrots paziņojumā.
Livramento, kura kontā ir sešas spēles izlasē, premjerlīgas sezonas pēdējās nedēļās nespēlēja augšstilba traumas dēļ.
Pārējās divas Anglijas pretinieces L grupā ir Gana un Panama. Pasaules kausa finālturnīrs jūnijā un jūlijā norisinās Kanādā, ASV un Meksikā.
Anglijas vīriešu futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Dīns Hendersons (Londonas "Crystal Palace"), Džeimss Trafords (Mančestras "City");
aizsargi - Rīss Džeimss, Trevo Čaloba (abi - Londonas "Chelsea"), Dens Bērns (abi - Ņūkāslas "United"), Marks Gehi, Džons Stounss, Niks O'Railijs (visi - Mančestras "City"), Ezri Konsa (Birmingemas "Aston Villa"), Džarels Kvansā (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Džeds Spenss (Totenhemas "Hotspur");
pussargi - Deklans Raiss (Londonas "Arsenal",), Eliots Andersons ("Nottingham Forest"), Džūds Belingems (Madrides "Real", Spānija), Džordans Hendersons ("Brentford"), Morgans Rodžerss (Birmingemas "Aston Villa"), Kobijs Mainū (Mančestras "United");
uzbrucēji - Harijs Keins (Minhenes "Bayern", Vācija), Ivans Tonijs ("Al-Ahli", Saūda Arābija), Olijs Votkinss (Birmingemas "Aston Villa"), Bukajo Saka, Noni Madueke, Ebereči Eze (visi - Londonas "Arsenal"), Markuss Rešfords ("Barcelona", Spānija), Antonijs Gordons (Ņūkāslas "United").