Urugvajas futbolisti Pasaules kausā tikai galotnē izglābjas no zaudējuma Saūda Arābijai
Neizšķirti pirmdien Pasaules kausa finālturnīrā spēlēja Urugvajas un Saūda Arābijas futbolisti, mačam noslēdzoties ar rezultātu 1:1 (0:0).
H grupas spēlē Saūda Arābija spēja izvirzīties vadībā 41. minūtē, kad precīzi sita Abdulela al Amri, bet par favorītiem uzskatītā Urugvaja izlīdzinājumu panāca vien 80. minūtē, kad ar netveramu sitienu izcēlās Maksimiljano Arauho.
Otrajā puslaikā nospiedošs pārsvars bija Urugvajas izlasei, kura izpildīja 12 stūra sitienus, 22 sitienus vārtu virzienā un astoņus vārtu rāmī, tomēr vairāk par vieniem vārtiem gūt nespēja.
H grupā iepriekš negaidīti Eiropas čempione Spānija nespēja pieveikt Kaboverdi, spēlei noslēdzoties neizšķirti 0:0.
Nākamajos grupas mačos Urugvajas izlase svētdien Maiami tiksies ar Kaboverdi, bet spāņi Atlantā spēlēs ar Saūda Arābiju.
Neizšķirti pirmdien spēlēja arī Irānas un Jaunzēlandes izlases, G grupas mačam noslēdzoties ar rezultātu 2:2 (1:1).
Spēles septītajā minūtē Elaidža Džasts vadībā izvirzīja jaunzēlandiešus, uz ko ar trāpīgu raidījumu 32. minūtē atbildēja Ramīns Rezājāns.
Otrā puslaika devītajā minūtē Džasts guva savus otros vārtus, tomēr Irānas izlase vēlreiz atspēlējās, desmit minūtes vēlāk precīzam esot Mohamadam Mohebi.
Jau vēstīts, ka G grupas pirmajā spēlē neizšķirti 1:1 cīnījās Beļģijas un Ēģiptes izlases.
Nākamajā kārtā beļģi ASV pilsētā Inglvudā spēlēs ar Irānas futbolistiem, bet Jaunzēlandes un Ēģiptes izlases spēkiem mērosies Kanādas pilsētā Vankūverā.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.