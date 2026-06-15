Ēģiptes futbolists ieraida bumbu savos vārtos, Beļģija panāk neizšķirtu
Ēģiptes un Beļģijas futbolisti pirmdien Pasaules kausa finālturnīra spēlē nospēlēja neizšķirti 1:1. Ēģipte vadībā izvirzījās pirmajā puslaikā, kad 19. minūtē pēc Mohameda Salāha piespēles Emams Ašurs no soda laukuma stūra raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī (1:0).
Arī otrs bīstamākais raidījums pirmajā puslaikā padevās ēģiptiešiem. 33. minūtē Mostafa Ziko soda laukumā saņēma bumbu un sita bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, taču Beļģijas izlases vārtsargs Tibo Kurtuā novirzīja bumbu uz stūra sitienu.
53. minūtē pēc brīvsitiena bumbu pa kreiso vārtu stabu trāpīja beļģis Kevins de Breine, bumbai atlecot laukumā, bet divas minūtes vēlāk Kurtuā atvairīja Salāha sitienu vārtu labajā stūrī.
56. minūtē Beļģija veica divas maiņas, bet 66. minūtē Šarla de Ketelāres vietā devās Beļģijas izlases uzbrucējs Romelu Lukaku. Tieši cīņā ar Lukaku pēc centrējuma no labās puses bumbu savos vārtos raidīja Mohameds Hani.
73. minūtē soda laukumā labā pozīcijā tika beļģis Tomass Munjē, taču Ēģiptes izlases vārtsargs Ufa Šobeirs bumbu tvēra. Šobeirs 83. minūtē vēlreiz glāba savu komandu pēc centrējuma un Brendona Meheles sitiena ar galvu vārtu labajā stūrī. 87. minūtē pēc piespēles soda laukumā Lukaku apsteidza Ēģiptes spēlētājus, taču bumba pēc viņa sitiena ar galvu lidoja pāri vārtiem.
Beļģija ar Ēģipti līdz šim bija tikusies tikai pārbaudes spēlēs. Beļģiem teicamu formu sezonas nogalē bija sasniedzis Žeremī Doku, savukārt Ēģipte cerēja uz Mohameda Salāha pienesumu uzbrukumā.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē H grupā Atlantā Kaboverde Pasaules kausā debitēja ar bezvārtu neizšķirtu mačā ar Spāniju. Plkst. 1 Maiami H apakšgrupā tiksies Saūda Arābija un Urugvaja, bet plkst. 4 G apakšgrupā Losandželosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.