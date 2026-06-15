FOTO: Kongo futbola izlase vēl nav izgājusi laukumā, bet jau kļuvusi par Pasaules kausa modes sensāciju
Kongo futbola izlase, ierodoties Hjūstonā uz 2026. gada FIFA Pasaules kausu, piesaistījusi plašu uzmanību ar īpaši saskaņotu un simbolisku tēlu — elegantiem melniem uzvalkiem, leoparda raksta lentēm un pieskaņotām somām.
Džordža Buša starpkontinentālajā lidostā komanda izcēlās ar rūpīgi saskaņotu vizuālo tēlu, kurā leoparda raksta detaļas bija apzināta atsauce uz vienu no Kongo atpazīstamākajiem kultūras simboliem.
Komandu bieži dēvē par “Leopardiem” — un ne velti. Leopards ir viens no Kongo Demokrātiskās Republikas atpazīstamākajiem simboliem: tas attēlots arī valsts emblēmā līdzās ziloņa ilknim un šķēpam.
Saskaņotais tēls nekavējoties piesaistīja līdzjutēju uzmanību, un komandas ierašanās ātri izplatījās sociālajos tīklos kā viens no turnīra spilgtākajiem modes mirkļiem.
Sociālajos tīklos Kongo izlases ierašanās tēls izraisījis dzīvas reakcijas — daudzi slavē komandu par lepnumu, eleganci un kultūras simbolikas izcelšanu, norādot, ka futbolisti izmantojuši iespēju godam pārstāvēt savu valsti. Daļa komentētāju leoparda raksta akcentus sasaista ar slaveno Kongo stila kultūru “La Sape”, izceļot, ka komandas elegance bijusi nepārspējama. Vienlaikus netrūkst arī ironisku piezīmju — daži jokojot prognozē smagu spēli pret Portugāli vai izstāšanos jau grupu turnīrā, kamēr citi smejas, ka tik spēcīgam “aura” tēlam tagad būs jānoturas arī laukumā.
Viņi ASV ieradās ceturtdien kā viena no pēdējām komandām un trešdien Hjūstonā aizvadīs K grupas atklāšanas spēli pret Portugāli. Pārējās divas komandas šajā grupā ir Kolumbija un Uzbekistāna.
Kongo izlase Pasaules kausā piedalās pirmo reizi kopš 1974. gada finālturnīra, kad tā startēja ar Zairas nosaukumu. Gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem ir lielas cerības, ka komandai izdosies aizkļūt tālu izslēgšanas spēlēs.