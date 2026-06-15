Nonācis ķīlnieka lomā. Futbola personības un fani kritizē Pasaules kausā ieviesto ūdens pauzi
Foto: Reuters / Scanpix
Ūdens pauzes savā labā var izmantot arī treneri, nododot norādījumus futbolistiem.
Futbols

Nonācis ķīlnieka lomā. Futbola personības un fani kritizē Pasaules kausā ieviesto ūdens pauzi

Kārlis Bērziņš

Jauns.lv

2026. gada Pasaules kausa futbolā izcīņa rit pilnā sparā, taču bieži manīta kritika par jaunievedumu - ūdens pauzēm spēļu laikā.

Nonācis ķīlnieka lomā. Futbola personības un fani ...

FIFA 2025. gada decembrī paziņoja, ka šī gada finālturnīrā katrā spēlē būs divas ūdens pauzes. Šo lēmumu tā argumentēja ar rūpēm par spēlētāju veselību, jo pastāvēja risks spēlēt karstos laikapstākļos. Tomēr šāds jaunievedums ieviests visās Pasaules kausa spēlēs, neatkarīgi no norises vietas (to ievieš arī stadionos, kurus iespējams apjumtot) un temperatūras konkrētajā dienā. Piemēram, Kanādas pilsētās vai ASV pilsētā Sietlā tā ne vienmēr būs augsta. 

Pirmajās spēlēs karstums nav bijis nomācošs, bet gan pirmajā, gan otrajā puslaikā pēc nospēlētām 22 minūtēm spēlētājiem ir trīs minūšu pauze. To var izmantot treneri, kuri var nodot noteiktus vēstījumus spēlētājiem par taktiku maiņu, kā arī raidtiesību turētāji, kuriem ir iespēja trīs minūšu laikā doties reklāmas pauzē. Gan Latvijā trīs minūtes tiek izmantotas reklāmām, gan arī ASV - piemēram, "Fox", kas par to tiesībām samaksāja pa 485 miljoniem dolāru, atklāšanas spēlē reklāmas pārraidīja par ilgu un uz spēles tiešraidi atgriezās desmit sekundes par vēlu.

Noteikts, ka ar šo reklāmu palīdzību raidtiesību turētājiem iespējams atpelnīt investīcijas. "The Wall Street Journal" aplēsis, ka agrajās spēlēs par 30 sekunžu reklāmu tiek prasīti 250 tūkstoši dolāri, bet vēlajās spēlēs (pēc Latvijas laika naktī) no 750 tūkstošiem. 

FIFA jaunievedumu kritizējuši futbola fani, sporta veida personības un paši spēlētāji. Visbargāko kritiku izteicis bijušais "Liverpool" galvenais treneris Jirgens Klops, kurš Pasaules kausā strādā kā eksperts. "Futbols kļuvis par ķīlnieku no funkcionāru puses, kuri sēž labi kondicionētos birojos. Pasaules kausā spēlei būtu jārit bez apstājas. Tā vietā katra puslaika vidū ir pārtraukums, lai būtu vieta reklāmai. Tas, manuprāt, ir bīstami spēlei. Agrāk futbols bija galvenais, bet tagad tas riskē kļūt par fonu mūzikas šovam un reklāmām."

Ūdens pauzes vēl pirms Nīderlandes un Japānas neizšķirta kritizēja holandiešu kapteinis Virdžils van Deiks. "Man nepatīk šī ideja. Un domāju, ka tā nepatīk arī skatītājiem pie TV ekrāniem. Ja patiešām ir karsts, tad šādas pauzes ir noteikti nepieciešamas, taču ūdens paužu vajadzība ir jāizvērtē pirms katras spēles atsevišķi."  Šo ideju kritizējuši fani, izsakoties, ka amerikāņiem jāturas pa gabalu no futbola turnīru rīkošanas un viss, kas tiek darīts, ir tikai un vienīgi naudas vārdā. 

2026. gada Pasaules kauss futbolā notiek līdz 19. jūlijam. Pirmo reizi to vienlaicīgi uzņem trīs valstis (ASV, Kanāda, Meksika) un pirmo reizi turnīrā piedalās 48 valstu izlases. 

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