Nonācis ķīlnieka lomā. Futbola personības un fani kritizē Pasaules kausā ieviesto ūdens pauzi
2026. gada Pasaules kausa futbolā izcīņa rit pilnā sparā, taču bieži manīta kritika par jaunievedumu - ūdens pauzēm spēļu laikā.
FIFA 2025. gada decembrī paziņoja, ka šī gada finālturnīrā katrā spēlē būs divas ūdens pauzes. Šo lēmumu tā argumentēja ar rūpēm par spēlētāju veselību, jo pastāvēja risks spēlēt karstos laikapstākļos. Tomēr šāds jaunievedums ieviests visās Pasaules kausa spēlēs, neatkarīgi no norises vietas (to ievieš arī stadionos, kurus iespējams apjumtot) un temperatūras konkrētajā dienā. Piemēram, Kanādas pilsētās vai ASV pilsētā Sietlā tā ne vienmēr būs augsta.
Pundits on RTE slamming the 3-minute hydration breaks introduced by FIFA for the World Cup.— Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) June 15, 2026
"We've all these people who have never played the game constantly adding roles [water breaks]."
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Pirmajās spēlēs karstums nav bijis nomācošs, bet gan pirmajā, gan otrajā puslaikā pēc nospēlētām 22 minūtēm spēlētājiem ir trīs minūšu pauze. To var izmantot treneri, kuri var nodot noteiktus vēstījumus spēlētājiem par taktiku maiņu, kā arī raidtiesību turētāji, kuriem ir iespēja trīs minūšu laikā doties reklāmas pauzē. Gan Latvijā trīs minūtes tiek izmantotas reklāmām, gan arī ASV - piemēram, "Fox", kas par to tiesībām samaksāja pa 485 miljoniem dolāru, atklāšanas spēlē reklāmas pārraidīja par ilgu un uz spēles tiešraidi atgriezās desmit sekundes par vēlu.
Noteikts, ka ar šo reklāmu palīdzību raidtiesību turētājiem iespējams atpelnīt investīcijas. "The Wall Street Journal" aplēsis, ka agrajās spēlēs par 30 sekunžu reklāmu tiek prasīti 250 tūkstoši dolāri, bet vēlajās spēlēs (pēc Latvijas laika naktī) no 750 tūkstošiem.
“It feels wrong for a game to be interrupted like that.” @ChrisWittyngham, Nigel Reo-Coker and @marcelobalboa17 discuss whether hydration breaks are changing the rhythm of World Cup matches 💧 pic.twitter.com/66VFiRF3lY— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 14, 2026
FIFA jaunievedumu kritizējuši futbola fani, sporta veida personības un paši spēlētāji. Visbargāko kritiku izteicis bijušais "Liverpool" galvenais treneris Jirgens Klops, kurš Pasaules kausā strādā kā eksperts. "Futbols kļuvis par ķīlnieku no funkcionāru puses, kuri sēž labi kondicionētos birojos. Pasaules kausā spēlei būtu jārit bez apstājas. Tā vietā katra puslaika vidū ir pārtraukums, lai būtu vieta reklāmai. Tas, manuprāt, ir bīstami spēlei. Agrāk futbols bija galvenais, bet tagad tas riskē kļūt par fonu mūzikas šovam un reklāmām."
¡Van Dijk no es muy fan de las pausas de hidratación! 🤷♂️— TNT Sports México (@tntsportsmex) June 15, 2026
Virgil dejó muy clara su postura sobre los polémicos Cooling Break durante los partidos de la Copa del Mundo.#TNTSports2026 pic.twitter.com/Hhi3OcFGQB
Ūdens pauzes vēl pirms Nīderlandes un Japānas neizšķirta kritizēja holandiešu kapteinis Virdžils van Deiks. "Man nepatīk šī ideja. Un domāju, ka tā nepatīk arī skatītājiem pie TV ekrāniem. Ja patiešām ir karsts, tad šādas pauzes ir noteikti nepieciešamas, taču ūdens paužu vajadzība ir jāizvērtē pirms katras spēles atsevišķi." Šo ideju kritizējuši fani, izsakoties, ka amerikāņiem jāturas pa gabalu no futbola turnīru rīkošanas un viss, kas tiek darīts, ir tikai un vienīgi naudas vārdā.
Regardless of who is to blame, it’s farcical. A quick one minute hydration break when it is really required would have been sufficient. A full three minute break per half for every game regardless of the conditions is just ridiculous.— David Matthews (@DavidMatthews6) June 14, 2026
Cmon… an hydration break inside an AC cooled stadium with a roof..— Groundhopper FC (@groundhopper_fc) June 14, 2026
Is this just an American tradition or?💀🤣!? #worldcup pic.twitter.com/KIGO8eTisA
phew thank god fifa insisted for hydration breaks at every game so this incredible japan - netherlands second half can be paused for a water break in an indoor stadium— Tom Bogert (@tombogert) June 14, 2026
2026. gada Pasaules kauss futbolā notiek līdz 19. jūlijam. Pirmo reizi to vienlaicīgi uzņem trīs valstis (ASV, Kanāda, Meksika) un pirmo reizi turnīrā piedalās 48 valstu izlases.