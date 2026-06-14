Vācijas futbolisti sāk Pasaules kausu ar graujošu uzvaru pār Kirasao
Vācijas vīriešu futbola izlase svētdien Pasaules kausa finālturnīra pirmajā mačā ar rezultātu 7:1 (3:1) sagrāva debitanti Kirasao.
Vācijas izlases labā divus vārtus guva Kajs Hāvercs, bet pa reizei pretiniekus pārspēja Fēlikss Nmeča, Niko Šloterbeks, Džamals Musiala, Neitaniels Brauns un Denizs Undavs. Kirasao vēsturē pirmos vārtus Pasaules kausa finālturnīrā guva Livano Komenensija.
Vācieši jau sestajā minūtē panāca 1:0, pēc Floriāna Virca piespēles bumbu no soda laukuma robežas vārtos iegriežot Nmečam. Puslaika vidū, 21. minūtē, vācieši nespēja apturēt Kirasao uzbrukumu, un Komenesija no vidējas distances sita bumbu mērķī.
Puslaika otrajā pusē, 38. minūtē, pēc Brauna izpildītā stūra sitiena bumbu ar galvu vārtos raidīja Šloterbeks. Vēlāk pēc pārkāpuma soda laukumā uz Kirasao vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru kompensācijas laika pēdējā, piektajā minūtē realizēja Hāvercs.
Jau otrā puslaika otrajā minūtē Vācijas izlase panāca 4:1, pēc Jozua Kimmiha piespēles bumbu mērķī sitot Musialam. Puslaika vidū, 68. minūtē, pēc Undava piespēles Brauns no gaisa sita bumbu vārtos un vēl vairāk nostiprināja Vācijas valstsvienības pārsvaru.
Vācijas futbolistu uzbrukumi nenoplaka, un spēles 78. minūtē viņi izspēlēja līdz tukšiem vārtiem, pēc Kimmiha piespēles 6:1 panākot Undavam. Desmit minūtes vēlāk pēc vēl vienas Undava piespēles Hāvercs guva savus otros vārtus mačā.
Naktī uz pirmdien plkst. 2 Filadelfijā būs E grupas spēle starp Kotdivuāru un Ekvadoru.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.