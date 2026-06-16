Pēc sagrāves Pasaules kausā Tunisijas futbola izlase atlaiž galveno treneri
No Tunisijas izlases galvenā trenera amata otrdien atbrīvots Sabrī Lamušī, bet viņa vietā iecelts Renārs, pirmdien paziņoja Tunisijas Futbola federācija (FTF).
54 gadus vecais franču futbola speciālists Lamušī amatu zaudēja pēc Tunisijas valstsvienības sakāves Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra pirmajā mačā pret Zviedrijas izlasi. Tunisieši svētdien F grupas pirmajā mačā zviedriem zaudēja ar 1:5.
Lamušī vietā amatā stājušais Renārs ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem treneriem Āfrikas futbola vēsturē. Viņa vadībā Āfrikas Nāciju kausā 2012. gadā uzvarēja Zambija, bet 2015. gadā - Kotdivuāra, ļaujot franču speciālistam kļūt par pirmo treneri, kurš par Āfrikas čempionu kļuvis ar divām dažādām izlasēm.
2018. gadā Renārs PK finālturnīrā vadīja Marokas izlasi, bet 2022. gadā bija Saūda Arābijas izlases galvenais treneris, palīdzot komandai pirmajā spēlē sensacionāli ar 2:1 pārspēt nākamo čempioni Argentīnu.
57 gadus vecā Renāra iepriekšējā darba vieta bija Saūda Arābijas nacionālā izlase, kuru viņš otro reizi vadīja no 2024. gada maija līdz šī gada aprīlim. Tāpat franču speciālists strādājis ar Francijas sieviešu izlasi, trenējis Angolas valstsvienību, kā arī klubus Francijā, Anglijā, Alžīrijā un Vjetnamā.
Tunisijas izlasei PK finālturnīra F grupas atlikušajās spēlēs 21. jūnijā jātiekas ar Japānu, bet 26. jūnijā jāspēlē ar Nīderlandi.
Šis ir pirmais PK finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.