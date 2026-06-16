Populārā Spānijas kūrortā peldētājiem uzbrūk agresīvas zivis
Atpūšoties populāros Spānijas kūrortos, tūristi arvien biežāk saskaras ar visai nepatīkamu parādību – peldētājiem jūrā uzbrūk un kož zivis.
Kāda 28 gadus veca tūriste no Berlīnes, kura vēlējās izpeldēties Kala Majoras pludmalē, pēkšņi sajutusi asas sāpes kājā. Vēlāk atklājies, ka viņai iekodusi zivs, vēsta Vācijas izdevums "Bild".
"Sākumā biju pilnīgā šokā," atzina cietusī atpūtniece. Viņa pat nenojauta, ka šajos kūrorta ūdeņos mīt zivis, kas mēdz uzbrukt cilvēkiem. Taču Maljorkā šādi gadījumi nav retums, īpaši vasaras mēnešos, kad pludmales mudž no tūristiem. Piemēram, pērnā gada jūlijā atsevišķās dienās tika reģistrēti pat 15 šādi incidenti.
Vides aizsardzības organizācijas "Oceana" jūras bioloģe Silvija Garsija skaidro, ka uzbrucējas, visticamāk, ir jūras karūsas vai svītrainās jūras karūsas. Šīm sudrabainajām zivīm, kas var sasniegt 30 līdz 36 centimetru garumu, ir raksturīgi spēcīgi žokļi un asi zobi.
Parasti cilvēkiem mēdz uzbrukt jaunās zivtiņas, kuras ir nelielas un ūdenī teju caurspīdīgas, tāpēc tās ir grūti pamanāmas. Taču mēdz iekost arī pieaugušas karūsas, un to kodieni ir ievērojami sāpīgāki, bieži izraisot asiņošanu. Spriežot pēc apraksta, minētajai Berlīnes tūristei uzbrukusi neliela zivs, jo brūce neasiņoja.
Zinātniekiem pagaidām nav viennozīmīga skaidrojuma šādai zivju uzvedībai. Jūras bioloģijas pētnieks Pablo Arečavala pieļauj, ka ūdens temperatūras paaugstināšanās varētu padarīt zivis izsalkušākas.
Ja trūkst dabiskās barības, zivis metas klāt visam, kas šķiet ēdams. Īpaši tās piesaista ādas sabiezējumi uz pēdām, atmirusī āda, kā arī nelieli ievainojumi – skrāpējumi, odu kodumi vai pūtītes.
Papildu faktors ir pašu tūristu paradums barot zivis barot. Tādējādi tās pierod pie cilvēkiem, zaudē dabiskās bailes un kļūst drosmīgākas, daudz biežāk pietuvojoties peldētājiem.
Lai gan šādi zivju uzbrukumi ir nepatīkami, to kodumi cilvēka veselībai nav bīstami. Laikraksts norāda, ka līdzīgi incidenti regulāri tiek fiksēti arī citās Maljorkas dienvidu piekrastes pludmalēs.