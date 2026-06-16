Ukraina spēj dubultot dronu ražošanas apjomus.
Pasaulē
Šodien 20:57
Ukraina dubultos dronu ražošanas apjomus - līdz gada beigām plāno saražot desmit miljonus
Ukraina līdz 2026. gada beigām plāno saražot desmit miljonus bezpilota lidaparātu, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, piebilstot, ka valsts spēj dubultot ražošanas apjomus.
"Pašlaik mums šogad ir jāražo aptuveni desmit miljoni dronu. Bet mēs varam dubultot šo skaitli. Un, manuprāt, tās ir arī labas ziņas no mūsu viedokļa," otrdien pēc tikšanās G7 samitā Francijas kūrortpilsētā Eviānā žurnālistiem sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents piebilda, ka papildus tam "ir arī labas ziņas no mūsu nozares, no militāro tehnoloģiju sektora".
"Tas arī ir labi. Labas sankcijas [pret Krieviju] ir sākušas stāties spēkā, taču ar tām nepietiek," uzsvēra Zelenskis.