47 gadus vecais Pjērs Sažs tika atzīts par Francijas virslīgas sezonas labāko treneri.
Futbols
Šodien 20:54
Londonas "Crystal Palace" futbola klubu turpmāk trenēs francūzis Sažs
Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas "Crystal Palace" noslēdzis triju gadu līgumu ar Francijas treneri Pjēru Sažu.
Sažs vienojās ar Londonas klubu pēc Francijas komandas "Lens" izcīnītās otrās vietas pagājušajā Francijas virslīgas čempionāta sezonā, kvalificēšanās Čempionu līgai, kā arī pirmo reizi kluba vēsturē izcīnīta Francijas kausa.
47 gadus vecais francūzis tika atzīts par virslīgas sezonas labāko treneri. Viņš galvenā trenera amatā Londonas klubā aizstās austriešu speciālistu Oliveru Glasneru, kurš pēc uzvaras Konferences Konferences līgā ir kļuvis par Itālijas granda "AC Milan" galveno treneri.
Uzvara Konferences līgā jaunajā sezonā garantēja Londonas klubam vietu Eiropas līgā. "Crystal Palace" aizvadītajā premjerlīgas sezonā ar 45 punktiem 38 spēlēs ieņēma 15. vietu 20 komandu čempionātā.