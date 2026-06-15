Zviedrijas futbola izlase gūst piecus vārtus un pārliecinoši sagrauj Tunisiju
Zviedrijas vīriešu futbola izlase svētdien Pasaules kausa finālturnīra mačā pārliecinoši uzvarēja Tunisiju, bet citā spēlē Kotdivuāra bija pārāka pār Ekvadoru.
Zviedrija ar rezultātu 5:1 (2:1) uzvarēja Tunisiju. Spēles septītajā minūtē zviedru uzbrukumā tunisiešu vārtsargs Muhibs Šamahs atstāja vārtus. To ātri izmantoja Jasins Ajari, kurš aiz soda laukuma robežas nolika sev bumbu pa sitienam un trieca to vārtos. Vēlāk, cīņas 30. minūtē, pēc Viktora Ģēkereša piespēles ar nekļūdīgu sitienu no apmēram 16 metriem izcēlās Aleksanders Īsaks. Divas minūtes pirms pirmā puslaika beigām pēc Hannibala Medžbri centrējuma Omars Reiks ar galvu pārvirzīja bumbu vārtos - 1:2.
Otrajā puslaikā 59. minūtē Īsaks pretinieku laukuma pusē atņēma bumbu pretiniekam un piespēlēja to Ģēkerešam, kurš panāca 3:1. Tuvojoties mača beigām, 84. minūtē pēc soda sitiena izspēles bumba skāra Īsaku un tā nonāca pie Matīasa Svānberja, kurš ar sitienu no apmēram 11 metriem raidīja bumbu mērķī.
Kompensācijas laika beigās tunisieši pie sava soda laukuma zaudēja bumbu un Ajari ar vēl vienu precīzu sitienu no distances uzstādīja mača galarezultātu.
F apakšgrupā iepriekš Japāna un Nīderlande cīnījās neizšķirti 2:2. Kotdivuāra E apakšgrupas spēlē izrāva uzvaru 1:0 (0:0) pār Ekvadoru.
Vienīgie vārti tika gūti pamatlaika pēdējā minūtē, kad pēc straujas pārejas uzbrukumā Vilfrīds Singo no labās puses ieskrēja soda laukumā un piespēlēja bumbu uz tā robežas pretī vārtiem, no kurienes nekļūdīgu sitienu tīklā izdarīja Amads Diallo.
Pirms tam E apakšgrupā Vācija ar rezultātu 7:1 sagrāva Kirasao.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.