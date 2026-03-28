Latvijas U-18 volejbolisti atzīst Beļģijas pārākumu Eiropas čempionāta kvalifikācijā. VIDEO
Latvijas U-18 vīriešu volejbola izlase sestdien Siguldā Eiropas U-18 čempionāta kvalifikācijas turnīra otrajā mačā cieta zaudējumu un atlases kārtu turpina bez punktiem.
Latvijas volejbolisti ar 0-3 (23:25, 22:25, 25:27) zaudēja vienaudžiem no Beļģijas.
Latvijas izlasē ar 19 punktiem rezultatīvākais bija Aksels Marks Džeriņš, bet 17 punktus guva Tomass Silavs. Uzvarētājiem 16 punkti, četri no tiem ar "eisiem", bija Robem Devrīsem.
Piektdien latvieši ar 1-3 (25:23, 24:26, 18:25, 17:25) piekāpās Nīderlandei.
Svētdien Latvijas volejbolisti spēlēs ar ukraiņiem.
D grupā pēc divām spēlēm Nīderlandei ir seši punkti, Beļģijai - pieci, Ukrainai - viens, bet Latvija cīnās bez punktiem.
Eiropas U-18 čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā novembra beigās Daugavpilī, vienlaikus cīnoties arī par Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) čempionāta medaļām, Latvijas U-18 izlase izcīnīja trešo vietu, bet vietu finālturnīrā nopelnīja EEVZA čempione Polija.
Eiropas U-18 finālturnīrs no 2026. gada 7. līdz 18. jūlijam norisināsies Itālijas pilsētās Porto Sandžordžo un Sanbenedeto del Tronto.
Latvijas U-18 vīriešu volejbola izlases sastāvs:
cēlāji - Kristers Elksnis (Jēkabpils Sporta skola), Mārtiņš Jaundžeikars (Murjāņu Sporta ģimnāzija);
pirmā tempa spēlētāji - Ņikita Livča (Jēkabpils Sporta skola), Mārtiņš Skudra (Murjāņu Sporta ģimnāzija), Toms Emīls Stalidzāns (Rīgas Volejbola skola);
otrā tempa spēlētāji - Tomass Silavs (Romas "Fenice", Itālija), Emīls Lapsalis (Moncas "Vero Volley", Itālija), Renārs Lasmanis, Ernests Pastars, Ričards Birža (visi - Murjāņu Sporta ģimnāzija);
diagonālie spēlētāji - Artis Andrejevs (Murjāņu Sporta ģimnāzija), Aksels Marks Džeriņš (Liepājas Sporta spēļu skola);
"libero" - Olivers Pope, Niks Ameļkovičs (abi - Murjāņu Sporta ģimnāzija).