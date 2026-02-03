Jaunais Latvijas volejbola izlases treneris Uģis Krastiņš skaidro, kam pievērsīs lielāko uzmanību
Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš darbā ar Latvijas valstsvienību koncentrēsies uz komandas darbu, izcēla Krastiņš.
Jau ziņots, ka janvārī Krastiņš kļuva par Latvijas izlases galveno treneri. Sarunā ar Latvijas Volejbola federāciju (LVF) Krastiņš atklāja, ka jau iepriekš bija uzrunāts darbam ar valstsvienību. Šoreiz viņš pats nebija iesniedzis savu pieteikumu, bet viņu uzrunāja LVF prezidents Arnis Tunte.
"Kopš tas viss tagad ir publiski zināms, neslēpšu, tas ir emocionāli. Jūti cilvēku ieinteresētību. Pagaidām darba dienas bijušas intensīvas, jāstrādā pie plānošanas, spēlētāju apzināšanas, bet, kad redzi cilvēku atsaucību, tas ir nedaudz emocionāli," teica Krastiņš.
Latvijas volejbolisti šogad spēlēs Eiropas čempionāta finālturnīrā, un treneris norādīja, ka šobrīd nevēlās nospraust kādus publiskus mērķus, kas būtu sasniedzami. Viņa ieskatā katram spēlētājam un arī trenerim ikvienā treniņā no sevis jādod labākais, ko vien iespējams sniegt, jāstrādā ar degsmi un vēlmi, bet, ja tas notiks, tad arī rezultāti beigu beigās nekur neizpaliks.
Viņš atklāja, ka Latvijas izlases kandidāti uzsāks gatavošanos Eiropas līgas mačiem maija vidū, bet pēc šīm spēlēm paredzēts neliels pārtraukums, un jūlijā valstsvienība sāks sagatavošanās posmu pirms Eiropas meistarsacīkstēm.
Latvijas volejbolisti Eiropas meistarsacīkstēs apakšgrupā cīnīsies ar pēdējo divu olimpisko spēļu uzvarētāju Franciju, kā arī Vāciju, Turciju, Rumāniju un Šveici. "Turki ir ļoti spēcīgi, bet viņiem kaut kādu iemeslu dēļ nav izdevies panākt rezultātu. Tur ir pasaules augstākā līmeņa spēlētāji, kas spēlē vadošās lomas spēcīgos klubos. Tas, ka varam uzspēlēt ar olimpiskajiem čempioniem, tas ir fantastiski, taču tam akcentam jābūt uz nākošā ešalona komandām, ar kurām vari reāli cīnīties," skaidroja treneris.
"Ar tādām izlasēm ir tā - ja saliekas, tad labi, ja nesaliekas, tad arī labi. Sava enerģija jāsadala pareizi, lai nesanāk tā, ka visu savu enerģiju izliekam pret pasaules top izlasi, bet tad mums nepietiek enerģijas pret komandu, kuru varam reāli uzvarēt," viņš turpināja.
Eiropas čempionāts volejbolā vīriem sāksies 9. septembrī, mūsējiem pirmajā mačā spēlējot pret laukuma saimniekiem Rumānijas izlasi. Sieviešu izlase savu turnīru sāks ātrāk - dāmām pirmā spēle 21. augusta vakarā.
Kopā ar Krastiņu treneru korpusā strādās fiziskās sagatavotības treneris Arturs Tinte, ar kuru viņš jau vairākus gadus strādā kopā gan klubā, gan arī iepriekš Ukrainas valstsvienībā. Pagaidām nav zināmi viņa asistenti, taču Krastiņš vēlētos, lai viss treneru korpuss sastāv no vietējiem speciālistiem, uzsverot, ka Latvijas volejbola treneri ir zinoši, spējīgi sava aroda profesionāļi.
Krastiņš iepriekš no 2017. līdz 2023. gadam vadīja Ukrainas vīriešu volejbola izlasi, kas viņa vadībā 2019. gadā sasniedza Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu, bet trīs gadus vēlāk iekļuva labāko astotniekā arī pasaules čempionātā. Tāpat Krastiņa vadībā "VaLePa Sastamala" izcīnījusi Somijas čempiontitulu, bet kopš 2016./2017. gada viņš trenē Ukrainas komandu Ļvivas "Barkom-Kažaņi", kas spēlē Polijas spēcīgākajā līgā.
Oktobrī LVF pavēstīja, ka nepagarinās vienošanos ar igauņu speciālistu Raineru Vasiļjevu, kura vadībā Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram.