Pludmales volejbolisti Bedrītis/Rinkēvičs triumfē starptautiskā turnīrā Kaboverdē
Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs svētdien Kaboverdē izcīnīja profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Futures" turnīra titulu.
Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, finālā ar 2-0 (21:13, 21:12) pārspēja Ukrainas pāri Dmitro Koziju/Vitāliju Savinu, kuriem turnīrā ticis sestais numurs. Pirms tam latvieši pusfinālā ar 2-0 (21:15, 21:11) guva panākumu pār čehiem Janu Dumeku/Davidu Vestfalu (3.).
Piektdien latvieši B apakšgrupā ar 2-0 (21:8, 21:8) pārspēja mājiniekus Aridsonu Rodrigesu/Ugo Suaresu (15.) un ar 2-0 (21:14, 21:14) guva virsroku pār norvēģiem Stīanu Upsālu/Jergenu Nīlsenu (10.), bet sestdien ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:14, 21:19) uzvarēja brāļus Junahu un Sebastianu Kjemperūdus no Norvēģijas (8.).
Sieviešu turnīrā Marta Vildere/Loreta Cabule zaudēja kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē. Pamatturnīrā 16 dueti, sadalīti četrās apakšgrupās, cīnījās par 12 vietām izslēgšanas spēļu turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot ceturtdaļfinālā. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.