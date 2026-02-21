RSU volejbolistes iekļūst Baltijas līgas pusfinālā
"Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU) sestdien mājās ar 3-1 (25:12, 19:25, 25:17, 25:20) pārspēja Viļņas "VMSM Sostines tauras-VTC", ceturtdaļfināla sērijā līdz divām uzvarām panākot 2-0, un izcīnot iespēju cīnīties "Elme Messer" Baltijas sieviešu volejbola līgas pusfinālā.
Rīdziniecēm 19 punktus, piecus ar "eisiem", guva Loreta Martinsone, 15 punkti bija Annai Cepurītei, bet pa 11 punktiem guva Agija Ankevica un Monta Urbāne. Pretiniecēm 18 punktus guva Meda Deduraite.
Tikmēr "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte" (RVS/LU) viesos ar 3-0 (25:16, 25:16, 25:16) uzvarēja "Tartu Universitāte"/"Bigbank" komandu un sērijā panāca 1-1. Viešņām 18 punktus, četrus no tiem blokā, guva Anete Čelnova, bet pa 14 punktiem bija Šarlotei Šliterei un Renātei Katei Krūklītei. Tartu komandai 16 punktus guva Nora Lembera.
Latviju šosezon līgā pārstāv 2024./2025. gada turnīra bronzas medaļniece "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte" (RVS/LU) un Latvijas U-18 izlase/"Rīgas Volejbola skola" (Latvijas U-18 izlase/RVS), no Igaunijas komandām spēlē čempione Jiri "Rae Spordikool/Viaston", "Tartu Universitāte"/"Bigbank" (Tartu TU/"Bigbank") un Tallinas "Audentese SG", bet Lietuva ir pārstāvēta ar pagājušās sezonas vicečempioni "Kaunas-VDU", Viļņas "VMSM Sostines tauras-VTC" un Lietuvas U-18 izlasi.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Igaunijas vienība "Rae Spordikool"/"Viaston", sudraba medaļas izcīnīja Lietuvas vienība "Kaunas-VDU", bet bronzas medaļas - "Rīgas Stradiņa universitāte"/"Murjāņu Sporta ģimnāzija" (RSU/MSĢ) komanda.