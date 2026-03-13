Latvijas pludmales volejbola duets Bedrītis/Rinkevičs neiekļūst "Elite 16" turnīra izslēgšanas spēlēs
Latvijas pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs piektdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) sezonas pirmajā "Elite 16" turnīrā zaudēja arī grupas trešajā mačā un neiekļuva "play-off".
Bedrītis/Rinkevičs, kuri pārvarēja kvalifikāciju un pamatsacensībās izsēti ar 21. numuru, D grupas pēdējā spēlē ar 0-2 (15:21, 16:21) cieta neveiksmi pret Brazīlijas duetu Arturu da Silvu un Adrielsonu dos Santosu (16.).
Ceturtdien latvieši pirmajā spēlē ar 0-2 (19:21, 18:21) zaudēja francūžiem Remī Basero un Kalvinam Ajē (4.), bet otrajā spēlē ar 0-2 (17:21, 18:21) piekāpās citam Francijas duetam Eluānam Šuiham-Barbesam/Žoadelam Gardokam (9.).
Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova sasniegušas izslēgšanas turnīra otro kārtu. Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnījās par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Turnīrs Žuaunpesoā profesionālajā tūrē ir šogad pirmās no septiņām "Elite 16" sacensībām. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.