Gandrīz gadsimts dzīves un vesels laikmets kino: vesternu ikonai Klintam Īstvudam aprit 96 gadi
Holivudas leģendai Klintam Īstvudam šodien, 31. maijā, aprit 96 gadi. Aktieris un režisors, kura karjera ilgst jau vairāk nekā septiņas desmitgades, joprojām tiek uzskatīts par vienu no pēdējiem klasiskās Holivudas simboliem.
Šī jubileja pienāk gandrīz divus gadus pēc tam, kad mūžībā devās viņa ilggadējā draudzene Kristīna Sandera. Īstvuda dēls Skots Īstvuds, stāstot, kā tēvam klājas pēc zaudējuma, iepriekš atzina, ka filmas “Gran Torino” zvaigzne “turas labi”, piebilstot: “Viņš ir izdzīvotājs, īsts cīnītājs.”
Skots arī norādīja, ka viņa tēvs nav cilvēks, kurš mēdz sūdzēties. “Viņš piedzima Lielās depresijas laikā un bija jauns Otrā pasaules kara gados. Viņš ir redzējis daudz grūtību,” sacīja aktiera dēls.
Sandera, kura bija Klinta dzīvesbiedre aptuveni desmit gadus, nomira 2024. gada jūlijā no sirdslēkmes 61 gada vecumā. Toreiz “Oskara” laureāts nāca klajā ar īsu un sirsnīgu paziņojumu, sakot, ka Kristīna bijusi jauka un gādīga sieviete, kuras viņam ļoti pietrūks.
Pērn ap Īstvuda 95. dzimšanas dienu pasaules medijos plaši izskanēja ziņas, ka režisors it kā sniedzis interviju Austrijas laikrakstam “Kurier”, kurā runājis par vēlmi turpināt strādāt un kritizējis Holivudas aizraušanos ar pārtaisījumiem un franšīzēm. Tomēr vēlāk pats Īstvuds šīs ziņas noliedza, paziņojot, ka nav sniedzis šādu interviju.
Līdz ar to droši var teikt vien to, ka Īstvuda jaunākais režijas darbs joprojām ir juridiskā drāma “Juror #2”, kas pirmizrādi piedzīvoja 2024. gada AFI festivālā un vēlāk nonāca skatītāju vērtējumā. Filmā galveno lomu atveido Nikolass Holts, bet stāsta centrā ir zvērinātais, kurš slepkavības prāvas laikā nonāk smagas morālas dilemmas priekšā.
Filma tika uztverta arī kā iespējams Īstvuda karjeras noslēguma darbs, tomēr oficiāli viņš par aiziešanu no kino nav paziņojis.
Arī Īstvuda ģimenei pēdējos gados bijuši vairāki nozīmīgi notikumi. Viņa jaunākā meita Morgana Īstvuda 2024. gadā apprecējās ar Tanneru Kūpmansu, bet tā paša gada rudenī pāris sagaidīja pirmo bērnu — meitiņu Kleo, padarot Holivudas leģendu par vectētiņu vēl vienam mazbērnam.
Savukārt viņa dēls Skots Īstvuds turpina aktiera karjeru un iepriekš atklājis vienu no būtiskākajiem padomiem, ko saņēmis no slavenā tēva: “Seko savai intuīcijai.” Tieši šāds dzīves skatījums, šķiet, caurvij arī paša Klinta Īstvuda karjeru — no vesternu un asa sižeta filmu ikonas līdz “Oskara” balvas ieguvējam režijā.
Klints Īstvuds ir viens no retajiem Holivudas aktieriem, kurš spējis pāraugt savas ekrāna ikonas statusu un kļūt arī par respektētu režisoru. Plašu atpazīstamību viņš ieguva 20. gadsimta 60. gados ar Serdžo Leones vesterniem, tostarp “A Fistful of Dollars”, “For a Few Dollars More” un “The Good, the Bad and the Ugly”.
Tomēr Īstvuda karjeras nozīmīgākie panākumi saistīti ne tikai ar aktiermākslu, bet arī režiju. Viņš saņēmis “Oskarus” par filmām “Unforgiven” un “Million Dollar Baby” — abas ieguva ASV Kinoakadēmijas balvu gan kā labākā filma, gan atnesa Īstvudam labākā režisora godalgu.
Kopumā Īstvuds ir ieguvis piecas ASV Kinoakadēmijas balvas, ieskaitot arī īpašo Irvinga G. Tālberga balvu par ieguldījumu kino industrijā. Viņa kontā ir arī vairākas “Zelta globusa” godalgas, tostarp Sesila B. Demila balva par mūža ieguldījumu izklaides industrijā.
Gandrīz gadsimtu pēc dzimšanas Īstvuds joprojām paliek viena no ietekmīgākajām Holivudas personībām — aktieris, režisors un kino leģenda, kura vārds saistās ar veselu laikmetu.