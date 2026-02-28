RSU volejbolistes Baltijas līgas pusfinālā nenotur vadību un zaudē piecos setos
"Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) komanda sestdien Igaunijā piedzīvoja zaudējumu "Elme Messer" Baltijas sieviešu volejbola līgas pusfinālā, nenosargājot divu setu pārsvaru.
RSU ar rezultātu 2-3 (25:6, 25:14, 22:25, 20:25, 10:15) zaudēja "Tartu Universitāte"/"Bigbank" komandai. Latvijas komandai 13 punktus guva Anna Cepurīte, pa 12 punktiem bija Agijai Ankevicai un Montai Urbānei, bet 11 punktus, trīs no tiem blokā, pievienoja Loreta Martinsone. Elvitai Dolotovai bija seši "eisi", Anastasijai Postnovai - četri.
Tartu vienībā pa 18 punktiem guva Nora Lembere un Līsbeta Pilla, kura izcēlās ar astoņiem punktiem blokā.
Vēlāk otru pusfināla cīņu aizvadīs Jiri "Rae Spordikool/Viaston" un "Kaunas-VDU".
"Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte" (RVS/LU) apstājās ceturtdaļfinālā, ar 1-2 zaudējot Tartu komandai. Latviju šosezon līgā pārstāv 2024./2025. gada turnīra bronzas medaļniece "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte" (RVS/LU) un Latvijas U-18 izlase/"Rīgas Volejbola skola" (Latvijas U-18 izlase/RVS), no Igaunijas komandām spēlē čempione Jiri "Rae Spordikool/Viaston", "Tartu Universitāte"/"Bigbank" (Tartu TU/"Bigbank") un Tallinas "Audentese SG", bet Lietuva ir pārstāvēta ar pagājušās sezonas vicečempioni "Kaunas-VDU", Viļņas "VMSM Sostines tauras-VTC" un Lietuvas U-18 izlasi.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Igaunijas vienība "Rae Spordikool"/"Viaston", sudraba medaļas izcīnīja Lietuvas vienība "Kaunas-VDU", bet bronzas medaļas - "Rīgas Stradiņa universitāte"/"Murjāņu Sporta ģimnāzija" (RSU/MSĢ) komanda.