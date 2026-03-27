Latvijas U-18 volejbolisti kvalifikācijas turnīru sāk ar zaudējumu Nīderlandei
Latvijas U-18 vīriešu volejbola izlase piektdien Siguldā Eiropas U-18 čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā mačā piedzīvoja neveiksmi.
Latvijas volejbolisti ar 1-3 (25:23, 24:26, 18:25, 17:25) piekāpās Nīderlandei.
Latvijas komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Aksels Marks Džeriņš, bet vēl 12 punktus iekrāja Tomass Silavs.
Pretinieku uzvaru ar 23 punktiem sekmēja Džeisons Hansens, un vēl pa 15 punktiem guva Taimens de Hejs un Joa Valkema.
Atlases turnīra turpinājumā Latvijas izlase sestdien plkst. 18 spēlēs ar Beļģiju, bet svētdien tajā pašā laikā pretī stāsies vienaudži no Ukrainas.
Eiropas U-18 čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā novembra beigās Daugavpilī, vienlaikus cīnoties arī par Austrumeiropas Volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) čempionāta medaļām, Latvijas U-18 izlase izcīnīja trešo vietu, bet vietu finālturnīrā nopelnīja EEVZA čempione Polija.
Eiropas U-18 finālturnīrs no 2026. gada 7. līdz 18. jūlijam norisināsies Itālijas pilsētās Porto Sandžordžo un Sanbenedeto del Tronto.
Latvijas U-18 vīriešu volejbola izlases sastāvs:
cēlāji - Kristers Elksnis (Jēkabpils Sporta skola), Mārtiņš Jaundžeikars (Murjāņu Sporta ģimnāzija);
pirmā tempa spēlētāji - Ņikita Livča (Jēkabpils Sporta skola), Mārtiņš Skudra (Murjāņu Sporta ģimnāzija), Toms Emīls Stalidzāns (Rīgas Volejbola skola);
otrā tempa spēlētāji - Tomass Silavs (Romas "Fenice", Itālija), Emīls Lapsalis (Moncas "Vero Volley", Itālija), Renārs Lasmanis, Ernests Pastars, Ričards Birža (visi - Murjāņu Sporta ģimnāzija);
diagonālie spēlētāji - Artis Andrejevs (Murjāņu Sporta ģimnāzija), Aksels Marks Džeriņš (Liepājas Sporta spēļu skola);
"libero" - Olivers Pope, Niks Ameļkovičs (abi - Murjāņu Sporta ģimnāzija).