Jauns pētījums: šī svara zaudēšanas metode dod ātrus un ilgtermiņa rezultātus
Uztura speciālisti un ārsti desmitiem gadu ir atkārtoti teikuši vienu un to pašu: lai svara zaudēšana būtu droša un ilgstoša, svaru jāsamazina lēni un pakāpeniski. Strauja kilogramu zaudēšana tika uzskatīta par galveno jo-jo efekta iemeslu. Taču jauns Norvēģijas zinātnieku pētījums, prezentēts Eiropas aptaukošanās kongresā Turcijā, apšauba šo uzskatu.
Norvēģijas zinātnieki no Vestfoldas slimnīcas fonda veica plašu pētījumu, kurā piedalījās 284 pieaugušie pacienti. Tos sadalīja divās grupās ar atšķirīgām svara zaudēšanas stratēģijām.
Pirmā grupa sāka stingrā režīmā: pirmajos divos mēnešos dalībnieki patērēja aptuveni 1000 kalorijas dienā, pēc tam kaloriju daudzumu pakāpeniski palielināja līdz 1500.
Otrā grupa sekoja klasiskajai rekomendācijai — samazināt ierasto uzturu aptuveni par 1000 kalorijām. Faktiski viņi dienā ēda aptuveni 1400 kalorijas (salīdzinājumam: vidējā norma vīriešiem ir 2500, sievietēm — 2000 kalorijas).
Analīze parādīja, ka straujāks sākums neizraisīja sabrukumus, bet, gluži pretēji, deva labāku un stabilāku efektu.
Pirmajos četros mēnešos pirmās grupas dalībnieki vidēji zaudēja gandrīz 13% svara, savukārt otrajā grupā kritums bija ap 8%.
Pēc gada atšķirība palielinājās: tie, kas sāka ar stingru ierobežojumu, zaudēja vairāk nekā 14% no sākotnējā svara, bet mērenā deficīta grupā rezultāts bija 10,5%.
Pētījuma vadošā autore, Dr. Lin Kristina Džonsona, norādīja, ka iegūtie dati tieši apgāž izplatīto baiļu uzskatu: ka straujš sākums neizbēgami izraisa jo-jo efektu.
Ar nosacījumu, ka process notiek speciālistu uzraudzībā, šāda pieeja izrādās efektīvāka, un to vieglāk ievērot, jo ātrs sākotnējais rezultāts palielina motivāciju.
Zinātniskā vadītāja no Kembridžas universitātes, Dr. Mari Sprikli, papildināja, ka šis atklājums ir ārkārtīgi svarīgs un maina līdzšinējo pieeju aptaukošanās terapijai.
Pēc viņas teiktā: beidzot ir saņemti nopietni zinātniskie pierādījumi, kas apgāž iepriekšējo ilgstošo beznosacījuma pārliecību par lēnu svara zaudēšanu.