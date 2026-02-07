Latviešu volejbolistiem mainīgas sekmes Baltijas līgas spēlēs
"Ezerzeme"/DU un "Robežsardze"/RSU volejbolisti izcīnījuši uzvaras Baltijas līgas pamatturnīra pēdējās spēlēs. Tikmēr RSU volejbolistes izcīnījušas uzvaru Baltijas līgas "play-off" pirmajā spēlē, kamēr RVS/LU piedzīvoja zaudējumu.
"Ezerzeme"/DU un "Robežsardze"/RSU volejbolisti izcīna uzvaras
"Ezerzeme"/"Daugavpils Universitāte" un "Robežsardze"/"Rīgas Stradiņa universitāte" sestdien izcīnīja uzvaras "Elme Messer" Baltijas Volejbola līgas vīriešiem (BVLV) pamatturnīra pēdējās spēlēs.
Daugavpilieši divu Latvijas komandu duelī mājās ar 3-1 (23:25, 29:27, 25:11, 25:22) pārspēja Jēkabpils "Lūšus", kas no Latvijas komandām neiekļuva izslēgšanas turnīrā. Uzvarētājiem pa 22 punktiem guva Sandis Vilcāns un Matīss Šalkovskis, bet pretiniekiem 11 punkti bija Matīsam Gabduļlinam.
Tikmēr Latvijas čempione "Robežsardze"/RSU savā laukumā ar rezultātu 3-0 (25:20, 25:14, 25:22) uzveica Māra Vensberga vadīto Šauļu "Elga-Grafaite-S-Sportas". "Robežsardze"/RSU komandā 17 punktus guva Toms Kalniņš un 12 punktus pievienoja Jānis Teikmanis. Šauļu vienībai 12 punktus guva Artūrs Vincelovičs.
Ar 25 punktiem 16 cīņās "Robežsardze"/RSU ieņēma piekto vietu, "Ezerzeme"/DU ar 16 punktiem bija septītā, bet pirmspēdējie deviņu komandu čempionātā ar septiņiem punktiem bija Jēkabpils "Lūši".
Šosezon Latviju līgā pārstāv Jēkabpils "Lūši", "Ezerzeme"/"Daugavpils Universitāte" un Latvijas čempione "Robežsardze"/"Rīgas Stradiņa universitāte". Igaunija ir pārstāvēta ar Tartu "Bigbank", Tallinas "Selver"/"TalTech", "Parnu", "Barrus"/"Voru" un "Audentes"/"Solarstone" vienību, bet Lietuva - ar Šauļu "Elga-Grafaite-S-Sportas". Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Tartu "Bigbank", finālā ar 3-1 pārspējot Pērnavas volejbolistus, bet "Ezerzeme"/DU cīņā par trešo vietu ar 1-3 atzina "Barrus"/"Voru" pārākumu.
RSU volejbolistes uzvar Baltijas līgas "play-off" pirmajā spēlē
"Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU) sestdien izcīnīja uzvaru "Elme Messer" Baltijas sieviešu volejbola līgas izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē, savukārt "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte" (RVS/LU) piedzīvoja zaudējumu.
RSU viesos ar rezultātu 3-1 (18:25, 25:20, 25:19, 25:22) pārspēja Viļņas "VMSM Sostines tauras-VTC", ceturtdaļfināla sērijā līdz divām uzvarām panākot 1-0. Viešņām ar 22 punktiem izcēlās Anna Cepurīte, 19 punktus, trīs ar "eisiem", guva Loreta Martinsone, 15 punkti bija Agijai Ankevicai, bet 11 punktus guva Monta Urbāne, kurai četri punkti bija blokā. Mājiniecēm 15 punkti bija Rusnei Radavičūtei.
Tikmēr RVS/LU mājās ar 2-3 (25:23, 25:21, 22:25, 23:25, 9:15) zaudēja "Tartu Universitāte"/"Bigbank" komandai. Rīdziniecēm Šarlote Šlitere guva 25 punktus, Anetei Čelnovai bija 13 punkti, četri no tiem ar "eisiem", bet Renāte Kate Krūklīte guva desmit punktus. Viešņām 17 punktus guva Laura Līsa Maiste.
Latviju šosezon līgā pārstāv 2024./2025. gada turnīra bronzas medaļniece "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), "Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte" (RVS/LU) un Latvijas U-18 izlase/"Rīgas Volejbola skola" (Latvijas U-18 izlase/RVS), no Igaunijas komandām spēlē čempione Jiri "Rae Spordikool/Viaston", "Tartu Universitāte"/"Bigbank" (Tartu TU/"Bigbank") un Tallinas "Audentese SG", bet Lietuva ir pārstāvēta ar pagājušās sezonas vicečempioni "Kaunas-VDU", Viļņas "VMSM Sostines tauras-VTC" un Lietuvas U-18 izlasi.
Iepriekšējā sezonā par čempionēm kļuva Igaunijas vienība "Rae Spordikool"/"Viaston", sudraba medaļas izcīnīja Lietuvas vienība "Kaunas-VDU", bet bronzas medaļas - "Rīgas Stradiņa universitāte"/"Murjāņu Sporta ģimnāzija" (RSU/MSĢ) komanda.