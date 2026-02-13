Olimpisko spēļu 7.diena: uzmanības centrā biatlonisti un Deniss Vasiļjevs
Piektdien, 13. februārī, jau 2026. gada ziemas olimpisko spēļu septītā diena. Debiju noslēgs skeletonists Emīls Indriksons, bet uzsāks Marta Andžāne, tāpat starts distanču slēpošanā vīriešiem. Savukārt lielāku uzmanību var raisīt biatlonistu sprints un Denisa Vasiļjeva brīvās izvēles programma daiļslidošanā.
Septītajā dienā sadalīs septiņus medaļu komplektus daiļslidošanā, biatlonā, skeletonā, distanču slēpošanā, snovbordā un ātrslidošanā. Vairāki starti arī latviešiem, kuri var iesaistīties cīņā par nozīmīgām vietām.
Ko iespēs distanču slēpotāji?
Plkst. 12:45 uz starta dosies Latvijas distanču slēpotāji 10 kilometru intervāla sacensībās brīvajā stilā. Šis latviešiem ir parocīgāks slēpošanas stils nekā klasika, ko pierādīja dienu iepriekš demonstrētais sniegums no Patrīcijas Eidukas. Viņa ar augsto 15. vietu uzrādīja vēsturē labāko rezultātu distanču slēpošanā olimpiskajās spēlēs.
Raimo Vīgantam šis kļūs jau par trešo startu. Viņš skiatlonā ieņēma 51. vietā, bet sprintā klasikā 52. vietu. Viņa kolēģi, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis, sprintā piedzīvoja debiju olimpiskajās spēlēs, ieņemot attiecīgi 57. un 77. pozīciju. Raimo Vīgantam šīs ir otrās olimpiskās spēles - Pekinā viņš sprintā bija 20. vietā, bet šajā distancē - 62. vieta.
Raimo Vīgants startēs jau pašā sākumā - viņam ceturtais starta numurs. Ar 61. numuru trasē dosies Lauris Kaparkalējs, bet ar 77. - Niks Saulītis. Kopumā par medaļām cīnīsies 113 sportisti. Līdz šim abās vīriešu distancēs zelta medaļnieks gan bijis viens - norvēģis Johanness Klēbo. Abās Pasaules kausa sacensībās 10 kilometros brīvajā stilā bija viens uzvarētājs - norvēģis Einārs Hedegārts.
Viens skeletonists beigs, cita sāks
Sacensības turpinās plaši diskutētajā skeletonā. Tajā vīriešiem aizliedza startēt ukrainim Vladislavam Heraskevičam, kurš uz savas ķiveres pieminēja vairākus sportistus, kuri gājuši bojā Krievijas izraisītās invāzijas dēļ. Ukraiņi gan nepadosies un plāno vērsties Sporta arbitrāžas tiesā.
Pēc pirmās dienas skeletonā debitants Emīls Indriksons ieņem 17. vietu. Absolūts līderis ir brits un Martina Dukura trenētais Mets Vestons, kurš pirms otrās dienas noslēdzošajiem braucieniem par 0,30 sekundēm apsteidz vācieti Akselu Jungu no Vācijas. Trešo vietu pagaidām ieņem cits vācietis, Kristofers Grothērs, kurš no līdera atpaliek par 0,46 sekundēm. Trešais brauciens plkst. 20:30, bet ceturtais - 22:05.
Pirms tam pa dienu, plkst. 17:00 un 18:48 gaidāmi pirmie braucieni sievietēm. Debiju olimpiskajās spēlēs piedzīvos Marta Andžāne. Treniņos Andžāne uzrādīja 17., 18., 16., 18., 17. un 22. vietu. Tas nozīmē, ka arī šajās spēlēs, kas ir viņa debija, viņa vairāk cīnīsies par tikšanu labāko 20 vidū. Intervijā viņa atzinusi, ka atbraukusi pacīnīties un ir apmierināta ar valdošo atmosfēru.
Tāpat kā vīriešiem, arī dāmām piedalīsies 25 sportistes. Arī šeit medaļu ieguvējas tiks noskaidrotas četru braucienu kopsummā. Pasaules kausa sezonā līderos ir beļģiete Kima Mēlemansa, kam seko vāciete Žaklīna Feifere un Lielbritānijas sportiste Tabita Stokere. Tomēr par augstākajām vietām var pacīnīties arī tādas sportistes kā Kimberlija Bosa, Anna Fernštade, Janīne Floka, Suzanna Krehere un Hanna Nīze. Igauniju pārstāvēs latviete Dārta Zunte.
Biatlonā sprints
Plkst. 15:00 Antholcā turpināsies biatlona sacensības. Pēc jauktās stafetes un klasikām nu laiks sprintam - vispirms uz starta dosies vīrieši 10 kilometros. Latviju pārstāvēs Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Edgars Mise un Rihards Lozbers.
Klasikā visaugstāko vietu no četrotnes izcīnīja Birkentāls, kuram 31. vieta. Desmit vietas zemāk ierindojās Andrejs Rastorgujevs, Edgaram Misem 83. vieta, bet Rihardam Lozberam 88. pozīcija. Kopumā šoreiz uz starta dosies 90 sportisti. Ar trešo numuru trasē dosies Mise, ar 51. numuru Rastorgujevs, ar 67. numuru Birkentāls un ar 85. numuru Rihards Lozbers.
Vīriešiem pirmajās individuālajās sacensībās triumfēja norvēģis Johans Olavs Botns, otro vietu ieņēma Ēriks Pero no Francijas, bet trešais palika Sturla Holms Lēgreids kurš pēc finiša pārsteidza pasauli ar vaļsirdīgu atzīšanos par sānsoli. Tas satricināja uz vienu dienu sporta sabiedrību, kas viņu par šādu atzīšanos kritizēja. Savukārt dāma, kuras sirdi viņš vēlējies atpakaļ, nav gatava piedot.
Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempionu sprintā kļuva Juhanness Tīngnēss Bē, kurš aiz sevis atstāja Kantēnu Fijonu Majē un Tarjei Bē. Sprintā ir divas šaušanas - viena guļus un viena stāvus, par zelta medaļnieku kļūst tas, kurš distanci veicis visātrāk.
Vasiļjevam izvēles programma
No plkst. 20:00 daiļslidošanā vīriešiem tiks noteikti medaļnieki. Labākie 24 pēc īsās programmas aizvadīs brīvās izvēles priekšnesumus. Starp 24 ir arī Deniss Vasiļjevs, kura īso programmu tiesneši novērtēja ar 82,24 punktiem. Tas viņam deva 17. vietu. Ne tik veiksmīgi klājās Fediram Kulišam, kurš ieņēma priekšpēdējo vietu.
Denisam Vasiļjevam šīs ir trešās olimpiskās spēles. Līdz šim tajās viņš ieņēmis 19. un 13. vietu. Pēc īsās programmas sportists atklāja, ka no sevis izspiedis spēju maksimumu un vēl analizēs, kāpēc tiesnešu vērtējums nav bijis augstāks. Tomēr fiziskās formas un veselības dēļ viņš neveica lēcienus ar četriem apgriezieniem.
Pēc īsās programmas līderis ir uzbeku izcelsmes amerikānis Iļja Maļiņins, kurš savā priekšnesumā izvēlējās veikt bīstamu elementu kā atmugurisko salto. Tas atkal atļauts daiļslidošanā vien kopš 2024. gada (pirms tam bija aizliegts no 1977. gada). Viņš ir izteikts favorīts uz zelta medaļas iegūšanas - pagaidām sportistam 108,17 punkti. Tuvākajam sekotājam Jumam Kagijamam no Japānas ir par vairāk nekā pieciem punktiem mazāk - 103,07.