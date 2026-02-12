Ukrainā SOK lēmumu diskvalificēt Heraskeviču nosauc par kauna traipu, skeletona izlase plāno vērsties tiesā
12. februārī ukraiņu sportistam Vladislavam Heraskevičam liedza startēt olimpisko spēļu skeletona sacensībās. Ukrainā šo lēmumu kritizē, turklāt skeletona izlase plāno to apstrīdēt Sporta arbitrāžas tiesā.
Uzvara ir jau tad, kad sportists aizstāv taisnību, cieņu un piemiņu, ceturtdien paziņoja Ukrainas Nacionālā olimpiskā komiteja, komentējot Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu diskvalificēt Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, jo viņš vēlējās startēt ar ķiveri, uz kuras attēloti Krievijas agresijas karā nogalināti ukraiņu sportisti.
"Viņam bija jāstartē "piemiņas ķiverē", tā parādot cieņu mirušajiem ukraiņu sportistiem un visiem mūsu varoņiem. Šodien Vladislavs nestartēja, bet viņš nebija viens - kopā ar viņu bija, ir un būs visa Ukraina. Jo, kad sportists iestājas par patiesību, godu un piemiņu, tā jau ir uzvara. Uzvara Vladislavam. Uzvara visai valstij," Ukrainas Nacionālā olimpiskā komiteja paziņoja sociālajā tīklā "Facebook".
Ukrainas parlaments ir pieņēmis rezolūciju, ar kuru SOK aizliegumu Heraskevičam startēt ķiverē ar nogalināto sportistu portretiem novērtēja kā atbalsta izpausmi agresorvalstij Krievijai. "Augstākā Rada pilnībā atbalsta Vladislava Heraskeviča rīcību, kas ir cieņas izpausme ne tikai pret Ukrainas sportistiem, bet arī pret visiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir upuri Krievijas asiņainajai, nelikumīgajai, nepamatotajai un neattaisnotajai bruņotajai agresijai pret Ukrainu, un uzskata, ka SOK lēmums ir netaisnīgs un faktiski liecina par atbalstu agresoram," teikts rezolūcijā.
Dokumentā arī norādīts, ka 2026. gada sākumā nogalināto ukraiņu sportistu un treneru skaits pārsniedza 650 cilvēkus. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka SOK lēmums aizliegt Heraskevičam startēt vēsturē paliks kā "kauna mirklis" SOK. "SOK neizslēdza Ukrainas sportistu, bet gan savu reputāciju. Nākotnes paaudzes šo atcerēsies kā kauna mirkli," ministrs rakstīja sociālajos tīklos.
Heraskevičs, neskatoties uz SOK aizliegumu, paziņoja, ka sacensību dienā viņš startēs ar ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas agresijas karā, kas tika sākts neilgi pēc Pekinas olimpisko spēļu noslēguma 2022. gadā. Neilgi pirms starta ceturtdien SOK paziņoja, ka ukraiņu skeletonists ir diskvalificēts, jo viņš esot atteicies ievērot SOK sportistu uzvedības vadlīnijas.
Heraskeviča tēvs, Mihailo, kurš redzams arī izplūstam asarās, jau pavēstījis, ka ukraiņi ar šo SOK lēmumu nesamierināsies. Tas tiks apstrīdēts Sporta aribtrāžas tiesā. "Tā ir demokrātijas diskvalifikācija privātu interešu un Krievijas sponsoru spiediena dēļ," viņš atklāja.
"Ukrainas izlase plāno vērsties Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), jo neuzskata, ka ukraiņu skeletonista Vladislava Heraskeviča piemiņas ķivere pārkāpj Olimpisko hartu," sportista tēvs un treneris Mihailo Heraskevičs pavēstīja medijiem.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 12, 2026
Viņš atklāja, ka arī Latvijas komanda ir…
Heraskevičs pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs pēc viena no braucieniem pacēla plakātu zilidzeltenajās Ukrainas karoga krāsās ar uzrakstu "Karam Ukrainā - nē!", pievēršot pasaules uzmanību tobrīd saspringtajai situācijai pie Ukrainas robežām.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā viņš bija Ukrainas delegācijas karognesējs un jau iepriekš bija solījis, ka olimpiskajās spēlēs vērsīs uzmanību uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā. Vairāki Ukrainas sportisti solidarizējās ar Heraskeviču, plaukstās turot uzrakstu "Atcerēšanās nav noziegums".
SOK aizliegusi ukraiņu šorttrekistam Oleham Handejam startēt olimpiskajās spēlēs ar ķiveri, uz kuras uzdrukāti dzejnieces un disidentes Ļinas Kostenko vārdi: "Tur, kur ir varonība, nav pilnīgas sakāves". Arī Ukrainas frīstaila slēpotāja Katerina Kocara ir paziņojusi, ka SOK aizliegusi viņai izmantot visu sezonu lietoto ķiveri ar uzrakstu "Esi drosmīgs kā ukraiņi". Sportiste atzina, ka pieredzes trūkuma dēļ pakļāvusies un sacensībās startējusi ar citu ķiveri.
"If remembering the fallen is a violation of the rules, then silence about their killers is complicity."— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 12, 2026
Ukrainian footballers at the Russian‑destroyed Lokomotyv stadium in Kyiv showed their support for Vladyslav Heraskevych, who was disqualified before the first run of the 2026… https://t.co/4IGIqPE9ic pic.twitter.com/75EVc9oEv5