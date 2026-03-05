Vācijā sīrietim piespriež 13 gadu cietumsodu par uzbrukumu Berlīnes Holokausta memoriālā
Vācijā 20 gadus vecam sīrietim piespriests 13 gadu cietumsods par uzbrukumu spāņu tūristam Berlīnes Holokausta memoriālā pagājušā gada 21. februārī, trešdien paziņoja Berlīnes Augstākā apgabaltiesa.
Apsūdzētais tika atzīts par vainīgu slepkavības mēģinājumā un mēģinājumā kļūt par ārvalstu teroristu organizācijas biedru. Tiesa secināja, ka apsūdzēto motivēja radikāls islāmisms un antisemītisms. "Viņš pieņēma, ka tur sastapsies ar jūdaistiem," norādīja tiesnese.
Uzbrucējs spāņu tūristam pietuvojās no mugurpuses un ar aptuveni 14 centimetrus garu nazi pārgrieza viņam rīkli ar nolūku viņu nogalināt. Pēc tam viņš izkliedza vārdus "Allahu Akbar", kas arābu valodā nozīmē "Dievs ir dižens". Cietušais guva smagus ievainojumus, bet viņam izdevās izdzīvot.
"Tas ir jāuzskata par brīnumu, ka viņš izdzīvoja pēc rīkles pārgriešanas," norādīja tiesnese, bet piebilda, ka cietušajam tika nodarīta nopietna psiholoģiska trauma, un viņš joprojām nevar strādāt, kamēr viņam tiek veikta psiholoģiskā ārstēšana.
Apsūdzētais ir sīrietis, kas Vācijā ieradās 2023. gadā, kad vēl bija nepilngadīgs. Viņš ieradās galvaspilsētā no savas dzīvesvietas Saksijā, lai veiktu uzbrukumu, un, izmantojot ziņojumapmaiņas lietotni, piedāvāja pievienoties teroristu grupējumam "Islāma valsts".
Apsūdzētais tiesā pauda nožēlu par nodarīto un lūdza piedošanu. Viņš apgalvoja, ka bija pakļauts spiedienam no sarunu biedra ziņojumapmaiņas platformā, ar kuru bija sapazinies, skatoties ekstrēmistu video.