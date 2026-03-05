Tieslietu ministre aicina savlaicīgi sakārtot juridiskās attiecības ģimenē
Ģimenēm savas juridiskās attiecības un strīdus būtu jārisina savlaicīgi, jo vēlāk palīdzība var būt ierobežota, ja nav ievēroti noteiktie termiņi, trešdien Notāru dienu konferencē sacīja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere(JV).
Ministre norādīja, ka mazāk nekā piektā daļa laulības šķiršanas lietu nonāk tiesā, tomēr ģimenes strīdu skaits tiesās pieaug.
Lībiņa-Egnere informēja, ka atsevišķos gadījumos viena strīda laikā starp vecākiem par bērnu tiesā celti līdz pat 12 dažādiem prasījumiem, kas nelabvēlīgi ietekmē bērna dzīvi un būtiski noslogo tiesu darbu.
Ministre atzina, ka ideālā gadījumā Latvijā būtu jāattīsta plašāka tiesu sistēma tuvāk cilvēku dzīvesvietām, taču patlaban jāstrādā ar esošo profesionāļu un ekspertu sistēmu. Vienlaikus tiek meklēti risinājumi, kā atslogot bāriņtiesas, lai tās vairāk varētu koncentrēties uz bērnu tiesību aizsardzību.
Ministre norādīja, ka saistībā ar jaunajiem grozījumiem vienošanās izpilde starp vecākiem turpmāk būs obligāta. Lai gan puses brīvprātīgi lemj par vienošanās saturu, tās izpildāmība būs tāda pati kā citos valsts noteiktos juridisko strīdu risinājumos.
Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe norādīja, ka laulības šķiršana pie notāra notiek 30 dienas pēc iesnieguma iesniegšanas un izmaksā apmēram 220 eiro.
Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas docente Evija Strika piebilda, ka pieaugušo savstarpējās attiecības nevajadzētu pārlieku pārrunāt ar bērnu, taču nepieciešams viņam skaidrot turpmākās izmaiņas viņa dzīvē.
Jau ziņots, ka šodien notiek Notāru dienas, kuru laikā iedzīvotāji var saņemt bezmaksas zvērinātu notāru konsultācijas par dažādiem juridiskiem jautājumiem.
Šogad īpaša uzmanība pievērsta grozījumiem laulības šķiršanās procesā, kuri stājās spēkā 1. martā. Turpmāk vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem būs obligāti noformējama notariāla akta formā. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja kāda no pusēm panākto vienošanos vēlāk nepildīs, būs iespējams sākt piespiedu izpildi bez tiesvedības procesa.
Notāru dienā no plkst. 10 līdz 16 ikviens var vērsties pie zvērinātiem notāriem visā Latvijā gan klātienē notāru birojos, gan telefoniski.
Konsultācijas pieejamas par mantošanas jautājumiem, laulības līgumiem, pilnvarām, partnerības noslēgšanu, nekustamā īpašuma darījumiem un citām tēmām, informēja Kaupe.