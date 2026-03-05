Krievijas režīms barojas no kara un nevēlas mieru, saka "Krievu brīvprātīgo korpusa" komandieris
Nav iespējams pārliecināt Krieviju tiekties pēc miera pie sarunu galda. Maskava nevēlas mieru — tā vēlas demonstrēt pasaulei savu spēku kaujas laukā, uzsver "Krievu brīvprātīgo korpusa" (RDK) komandieris Deniss Kapustins, kurš karo Ukrainas armijas sastāvā.
Apturēt Krieviju ir iespējams tikai kaujas laukā, nodarot tai nopietnus militārus zaudējumus, uzsver Kapustins.
Spēka demonstrēšana frontē: 30 000 karavīru mēnesī
Kamēr Krievija katru mēnesi iesaista ap 30 000 karavīru, Kapustins netic, ka sarunas vai diplomātija var nest rezultātu. Iespējams, tikai spēcīgāks ārējais spiediens no Rietumvalstīm vai varbūt Ķīnas varētu piespiest Krieviju apstāties.
Kapustina vadītais "Krievu brīvprātīgo korpuss" ir tieši pakļauts Ukrainas izlūkdienestam. Vienība ieguvusi atpazīstamību ar savu dalību sarežģītās operācijās, tostarp reidos Krievijas teritorijā Brjanskas, Belgorodas un Kurskas apgabalos.
Gads seko gadam, un jau apritējusi ceturtā gadadiena kopš kara sākuma.
"Diemžēl Rietumu apvienotie vai ne pilnībā apvienotie spēki nespēja atrast argumentus, lai apturētu Krieviju," saka Kapustins.
Viņš piebilst, ka visi atceras Minskas vienošanos, kas "diemžēl neapturēja karu".
"Jebkurš pamiers vai iesaldēts konflikts būs tikai pauze pirms nākamās kārtas, jo pašreizējais iznākums Krievijas Federāciju neapmierina," viņš apgalvo.
Miers nav tā uzvara, par kādu Krievija sapņoja, ko propagandēja un ar ko centās citus pārliecināt. Un, bez šaubām, tas būtu arī zaudējums Ukrainai.
"Tāpēc tikai pilnīga uzvara — tikai "Krievu brīvprātīgo korpusa" karogs virs Kremļa mūriem — patiesi apturēs šo karu," viņš saka.
Kapustins uzskata, ka Krievijas režīms var pastāvēt tikai ar pastāvīgi mobilizētu armiju. Lai novērstu tā sabrukumu, tam vienmēr ir nepieciešams ienaidnieks.
Krievijas kaimiņi zem tēmekļa: Kazahstāna, Baltija un Kaukāzs
Kapustins apgalvo, ka Krievijas sabiedrībā un interneta vidē dzirdamas diskusijas par Ziemeļkazahstānu, ko dēvē par "mūsējo", kā arī par Azerbaidžānu.
"Protams, Latvija, Lietuva un Igaunija jau sen ir zem tēmekļa," viņš saka.
Jebkura Krievijas Federācijas kaimiņvalsts ir potenciāls ienaidnieks un potenciāla teritorija nākamajai "īpašajai militārajai operācijai".
"Tāpēc Kremļa režīms ir jāaptur un jāiznīcina jau pašā saknē. Pretējā gadījumā nevienai valstij, kas robežojas ar plašo Krieviju, nebūs miera, kamēr šis režīms paliks pie varas," viņš secina.