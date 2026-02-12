Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs ticis diskvalificēts no ziemas olimpiskajām spēlēm
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs paziņojis, ka Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) viņu ķiveres dēļ, kas godina kritušo ukraiņu sportistu piemiņu, diskvalificējusi no Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm.
Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidente Kērstija Koventrija ceturtdien, 12. februārī, ap plkst. 8.15 sagaidīja sportistu skeletona trases augšgalā, aptuveni pusotru stundu pirms viņa paredzētās dalības sacensībās. Abi iegāja privātā zonā un īsi aprunājās, bet pēc sarunas sportists paziņoja, ka viņam liegta dalība olimpiādē.
Nedaudz vēlāk SOK savos sociālajos tīklos nāca klajā ar oficialu paziņojumu par notikušo. "Skeletona pilots Vladislavs Heraskevičs netiek pielaists dalībai Milano–Kortīna 2026 spēlēs pēc atteikšanās ievērot SOK sportistu pašizpausmes vadlīnijas. Neskatoties uz to, ka viņam tika dota vēl viena pēdējā iespēja [savu nostāju mainīt], Ukrainas skeletona pilots Vladislavs Heraskevičs nevarēs piedalīties sacensībās," norāda SOK. "Heraskeviča kungam bija atļauts demonstrēt savu ķiveri visos treniņbraucienos. SOK arī piedāvāja viņam iespēju to demonstrēt uzreiz pēc sacensībām, dodoties cauri jauktajai zonai."
"2026. gada 9. februārī oficiālo vīriešu skeletona treniņbraucienu laikā IBSF informēja SOK, ka Heraskeviča kungs valkā ķiveri ar Ukrainas sportistu attēliem, kuri gājuši bojā Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā. Tajā pašā dienā SOK tikās ar viņa treneri un Ukrainas Nacionālās olimpiskās komitejas misijas vadītāja vietnieku, lai paskaidrotu, ka ķivere neatbilst noteikumiem, un izklāstīja sportistiem pieejamās pašizpausmes iespējas. 10. februārī SOK oficiālā vēstulē informēja Heraskeviča kungu, ka ķivere neatbilst Olimpiskajai hartai un citām normām, īpaši vadlīnijām par sportistu pašizpausmi, un kā alternatīvu piedāvāja melnu apsēju uz rokas un/vai melnu lentīti."
"Tomēr 10. februāra vakarā preses konferencē viņš paziņoja, ka sacensībās tomēr izmantos šo ķiveri, tādējādi publiski apliecinot nodomu neievērot SOK vadlīnijas. 11. februārī otrajā vēstulē SOK vēlreiz informēja, ka viņam netiks atļauts startēt 12. februāra sacensībās ar šo ķiveri. 12. februāra pēcpusdienā IBSF tehniskās pārbaudes laikā Heraskeviča kungs rakstiski apstiprināja, ka plāno to valkāt. Pēc tam Olimpiskajā ciematā Kortīnā notika vēl viena klātienes saruna ar sportistu un Ukrainas NOK misijas vadītāju, kurā SOK atkārtoti izklāstīja savu nostāju un piedāvāja alternatīvas, taču viņš palika pie sava lēmuma."
"Arī sacensību rītā, tiekoties ar SOK prezidenti Kirstiju Koventriju, Heraskeviča kungs atteicās mainīt savu pozīciju. Šādu rīcību pilnībā atbalsta IBSF un Ziemas olimpisko federāciju asociācija (WOF)," paziņoja SOK.
Konteksts
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs nonāca mediju redzeslokā, kad solīja olimpiskajās spēlēs pievērst sabiedrības uzmanību Krievijas izvērstajai karadarbībai Ukrainā. Sportists arī bija paredzējis sacensībās startēt ar ķiveri uz kuras attēloti Krievijas nogalinātie ukraiņu sportisti.
Tikmēr SOK aicināja sportistu startēt sacensībās ar citu ķiveri, jo kā rakstīts Olimpiskajā hartā, olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda. "Neskatoties uz līdzīgiem gadījumiem mūsdienās un senāk, kad SOK atļāva šādu godināšanu, šoreiz viņi lēmuši piemērot speciālus noteikumus Ukrainai," sportists vēstīja laikrakstam "Tribuna".
Olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā "neitrālā sportista" statusu.