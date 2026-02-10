Biatlona klasikā Renārs Birkentāls visaugstāk no latviešiem, zelts norvēģim Botnam
Latvijas biatlonists Renārs Birkentāls 20 kilometru individuālajā distancē ierindojās 31. vietā, Andrejs Rastorgujevs ieņēma 41. vietu, savukārt Edgars Mise un Rihards Lozbers finišēja attiecīgi 83. un 88. vietā.
Par olimpisko čempionu kļuva Norvēģijas biatlonists Juhans Ūlavs Botns, kurš 20 kilometrus garo distanci veica 51 minūtē un 31,5 sekundēs un šautuvē bija nekļūdīgs.
Sudraba medaļu izcīnīja francūzis un Pasaules kausa kopvērtējuma līderis Ēriks Pero, kurš šautuvē kļūdījās vienreiz un no līdera atpalika 14,8 sekundes, savukārt trešajā vietā ierindojās norvēģis Sturla Holms Lēgreids, kurš nesašāva vienu no 20 mērķiem un finišēja 48,3 sekundes aiz līdera. Labāko sešiniekā pārsteidzoši iekļuva soms Olī Hīdensalo (ceturtā vieta), kā arī Filips Navrats un Tomaso Džakomels.
Pirmais no Latvijas biatlonistiem trasē devās Birkentāls. Gan pirmajā šautuvē guļus, gan otrajā šautuvē stāvus viņš kļūdījās vienreiz un nopelnīja divas soda minūtes, bet trešajā un ceturtajā šautuvē viņš bija precīzs. No uzvarētāja viņš atpalika par piecām minūtēm un gandrīz 30 sekundēm, kas deva 31. vietu kopvērtējumā.
"Debiju vērtēju ļoti labi. Izdevās tikai divas kļūdas, kas man ir ļoti labs rezultāts. Trasē nevarēju turēt to tempu, ko pats būtu vēlējies, bet ir arī tādas dienas. Varbūt šogad tas sanāca retāk. Šodien trasē nebija mana diena, bet kopumā esmu apmierināts ar savu startu," teica Latvijas biatlonists.
Rastorgujevs pirmajā šautuvē kļūdījās vienreiz, bet otrajā sašāva visus piecus mērķus. Trešajā un ceturtajā šautuvē Rastorgujevs nopelnīja pa vienai soda minūtei. Kopvērtējumā tas viņa deva 41. pozīciju, no uzvarētāja atpaliekot par sešas minūtes un 19 sekundes. "Jāizrunā ar treneri, kas šodien sanāca un nesanāca. Jāatjaunojas un jāskatās tālāk," teica Rastorgujevs, kurš ar plašu analīzi neaizrāvās.
Lozbers jau pirmajā šaušanā pieļāva trīs kļūdas, otrajā - vēl četras. Trešajā šautuvē 16 gadus vecais sportists kļūdījās vienreiz, savukārt ceturtajā šautuvē bija nekļūdīgs. Finišā tas viņam deva 88. vietu, no uzvarētāja atpaliekot par 13:54 minūtēm.
Vienu kļūdu Mise pieļāva gan pirmajā, gan otrajā šautuvē, gan trešajā šautuvē, turklāt pēdējā šautuvē nesašauti palika trīs mērķi, tādējādi kopumā viņš nopelnīja sešas soda minūtes. Misem tas deva 83. vietu kopvērtējumā, no uzvarētāja atpaliekot par 13:19 minūtēm. Kopumā startēja 89 sportisti.
No trim olimpiskajām spēlēm, kurās Rastorgujevs līdz šim piedalījies, biatlona klasikā viņš guvis 32. vietu 2014. gadā un 59. vietu 2018. gadā. Pārējiem trim Latvijas biatlonistiem šīs ir pirmās olimpiskās spēles.
Pirms četriem gadiem Pekinā biatlonā klasiskajā distancē vīriešiem uzvarēja Francijas sportists Kentēns Fijons-Majē, aiz sevis atstājot Baltkrievijas biatlonistu Antonu Smoļski un Norvēģijas biatlonistu Juhannesu Tīngnēsu Bē. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.