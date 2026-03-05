Olaines cietums.
Šodien 15:30
Rosina sākt kriminālvajāšanu pret Olaines cietuma darbinieku par braukšanu reibumā
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosina Rietumzemgales prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) Olaines cietuma darbinieku par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, informēja IDB.
Kriminālprocesu sākotnēji sāka Valsts policija. Pirmstiesas izmeklēšanas gaitā gūti pierādījumi tam, ka IeVP amatpersona ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika vadīja privāto transportlīdzekli alkohola reibumā, kas pārsniedza divas promiles.
Pret cietuma darbinieku rosināts sākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 262. panta pirmajā prim daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu - par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles.